Венс открио о чему ће разговарати са Орбаном

07.04.2026 08:54

Фото: Tanjug/AP/The New York Times/Doug Mills

Потпредсједник САД Џејмс Дејвид Венс изјавио је да ће са мађарским премијером Виктором Орбаном током предстојећег сусрета разговарати о Европи, Украјини и билатералним односима.

Венс је истакао да се радује састанку са Орбаном, кога је назвао својим "добрим пријатељем".

"Разговараћемо о многим стварима везаним за односе САД и Мађарске. Наравно, сигуран сам да ће Европа, Украјина и све остало бити прилично истакнуто", рекао је Венс новинарима, а преноси Срна.

Венс ће током дана стићи у званичну дводневну посјету у Будимпешту, а са Орбаном ће се састати прије парламентарних избора у Мађарској 12. априла.

