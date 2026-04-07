Тришић Бабић: Бањалука данас регионална вијест број један

У овом тренутку када свијет гори ми имамо једног овако важног госта. Бањалука је данас регионална вијест број један, то је сасвим сигурно, рекла је за РТРС Ана Тришић Бабић, вршилац дужности директора Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске.
Доналд Трамп Млађи, син америчког предсједника Доналда Трампа, данас долази у Бањалуку. Очекује се да ће се састати с привредницима из Републике Српске, с којима би требало да разговара о могућностима сарадње и инвестирања.
- Диван дан за Бањалуку. Посјета је полудневна, али довољно дуго да се овако важан гост види са нашим људима. Биће то панел дискусија у којој ће се представити будућност свијета, привреде, економије. Очекује се преко 100 учесника. Биће то јако занимљиво предавање - нагласила је Тришић Бабић.
Подсјетила је у каквој је позицији била Република Српска још само прије годину дана.
- Сјетите се гдје смо били прошле године у ово вријеме, какав је притисак био на Српску и њене политичаре. Ми смо се позиционирали да имамо посјете америчких представника, званичника. Биле су посјете и прије Трампа Млађег, а биће их још, имаћемо у априлу и мају још двије важне посјете - додала је Тришић Бабић.
Иако федерални медији нису благонаклони према овој посјети, Ана Тришић Бабић наглашава да то уопште није важно.
- Шта пишу федерални медији, то нас не треба занимати, јер шта год да се овдје деси, они неће писати позитивно о Републици Српској - истакла је Тришић Бабић.
Подсјећамо, Тришић Бабић постављена је за вршиоца дужности директора Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске.
- Канцеларија ће обухватити све сегменте живота. Она ће припремати стратешке документе, важне тезе за све наше званичнике, ко год има контакт са међународним фактором - закључила је Тришић Бабић.
(РТРС)
