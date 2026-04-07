Доналд Трамп Млађи долази у Бањалуку

Славиша Ђурковић
07.04.2026 06:57

Доналд Трамп млађи маше током самита Института за будуће инвестиционе иницијативе у петак, 27. марта 2026. године, у Мајами Бичу, Флорида.
Син америчког предсједника Доналд Трамп Млађи долази у Бањалуку.

Ријеч је о пословној посјети током које ће се, како се очекује, састати са привредницима из Републике Српске са којима би требало да разговара о могућностима сарадње и инвестирања.

Сва дешавања пратите на порталу АТВ-а.

МУП Српске издао забране

Министар унутрашњих послова Републике Српске издао је неколико забрана које ће снази бити данас од 10 сати ујутру до поноћи.

Из МУП-а појашњавају да се забране издају у циљу обезбјеђења несметаног боравка и кретања високопозициониране иностране делегације у посјети Републици Српској.

Ко је Доналд Трамп Млађи?

Доналд Трамп Млађи је амерички бизнисмен, политички активиста, јавна личност и најстарији син предсједника САД Доналда Трампа.

Рођен је 31. децембра 1977. године у Њујорку. Одрастао је у породици која је већ била дубоко укључена у бизнис некретнина и медије, што је значајно обликовало његову каријеру. Дипломирао је економију на Универзитету Пенсилванија. Након студија, активно се укључује у породични бизнис у оквиру компаније "The Trump Organization", гдје је обављао функције везане за развој некретнина и инвестиције.

Био је укључен у бројне пројекте широм САД, али и у медијске активности, укључујући учешће у ријалити емисији „The Apprentice“, коју је водио његов отац.

Политички ангажман

Доналд Трамп Млађи био је један од најактивнијих чланова породице у јавним наступима и промоцији предсједничке кампање Доналда Ј. Трампа. Након избора, наставио је да игра значајну улогу у политичком простору САД, посебно међу конзервативним бирачима.

Често се појављује у медијима, учествује на скуповима и активно користи друштвене мреже за изношење политичких ставова.

Више из рубрике

Доналд Трамп млађи слуша говор предсједника Доналда Трампа о стању нације у Капитолу САД у Вашингтону, 24. фебруара 2026. године.

Република Српска

Син Доналда Трампа долази у Бањалуку: Ко је Доналд Трамп Млађи?

1 ч

0
Саво Минић Предсједник Владе Републике Српске

Република Српска

Минић поручио Блануши: Гориво за сјетву увелико преузето

10 ч

1
Милорад Додик

Република Српска

Додик: Честитке Трампу и Хегсету на историјској мисији спасавања два америчка пилота у Ирану

11 ч

33
Род Благојевић

Република Српска

Род Благојевић о посјети Трампа Бањалуци: Стратешко партнерство у интересу САД

13 ч

10

У Градишци запаљен аутомобил оптуженика у предмету ”Сториџ”

Обавјештајне службе откриле: "Знамо гдје је Моџтаба Хамнеи"

Најбољи на свијету: Јокићев моћни трипл-дабл за нестваран преокрет

Венс стигао у Мађарску да подржи Орбана

Хороскоп за уторак: Дан одлука за Овна и изненађења за Водолију

