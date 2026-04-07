Аутор:Славиша Ђурковић
Син америчког предсједника Доналд Трамп Млађи долази у Бањалуку.
Ријеч је о пословној посјети током које ће се, како се очекује, састати са привредницима из Републике Српске са којима би требало да разговара о могућностима сарадње и инвестирања.
Министар унутрашњих послова Републике Српске издао је неколико забрана које ће снази бити данас од 10 сати ујутру до поноћи.
Из МУП-а појашњавају да се забране издају у циљу обезбјеђења несметаног боравка и кретања високопозициониране иностране делегације у посјети Републици Српској.
Доналд Трамп Млађи је амерички бизнисмен, политички активиста, јавна личност и најстарији син предсједника САД Доналда Трампа.
Рођен је 31. децембра 1977. године у Њујорку. Одрастао је у породици која је већ била дубоко укључена у бизнис некретнина и медије, што је значајно обликовало његову каријеру. Дипломирао је економију на Универзитету Пенсилванија. Након студија, активно се укључује у породични бизнис у оквиру компаније "The Trump Organization", гдје је обављао функције везане за развој некретнина и инвестиције.
Био је укључен у бројне пројекте широм САД, али и у медијске активности, укључујући учешће у ријалити емисији „The Apprentice“, коју је водио његов отац.
Доналд Трамп Млађи био је један од најактивнијих чланова породице у јавним наступима и промоцији предсједничке кампање Доналда Ј. Трампа. Након избора, наставио је да игра значајну улогу у политичком простору САД, посебно међу конзервативним бирачима.
Често се појављује у медијима, учествује на скуповима и активно користи друштвене мреже за изношење политичких ставова.
