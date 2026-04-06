Род Благојевић о посјети Трампа Бањалуци: Стратешко партнерство у интересу САД

АТВ
06.04.2026 18:39

10
Род Благојевић
Долазак сина америчког предсједника Доналда Трампа Млађег у Републику Српску је битан корак у развоју стратешког партнерства између Вашингтона и Бањалуке, оцијенио је бивши гувернер Илиноиса и близак сарадник америчког предсједника Род Благојевић.

"Ово је важан састанак. Успостављање стратешког партнерства са православним Србима је у националном интересу Сједињених Држава", написао је Благојевић на "Иксу".

Он је нагласио да православни Срби подржавају предсједника Трампа и САД.

Син Доналда Трампа долази у Бањалуку!

Син америчког предсједника Доналд Трамп Млађи долази у Бањалуку, а према сазнањима Срне ријеч је о пословном боравку током којег ће, како се очекује, бити одржан састанак са привредницима из Републике Српске о могућностима сарадње и инвестирања.

Доналд Трамп Млађи је извршни потпредсједник Трамп Организације и управља компанијом заједно са млађим братом Ериком.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">This is an important meeting. American national interests are advanced by the United States developing a new strategic partnership with the Orthodox Christian Serbs in the Balkans who love America &amp; love President Trump.<br><br>This material is distributed by RRB Strategies LLC on… <a href="https://t.co/DzWYgTVbTi">https://t.co/DzWYgTVbTi</a></p>&mdash; Rod Blagojevich (@realBlagojevich) <a href="https://twitter.com/realBlagojevich/status/2041179009036239114?ref_src=twsrc%5Etfw">April 6, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

