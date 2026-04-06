Род Благојевић о посјети Трампа Бањалуци: Стратешко партнерство у интересу САД

Аутор:АТВ
Коментари:10
Долазак сина америчког предсједника Доналда Трампа Млађег у Републику Српску је битан корак у развоју стратешког партнерства између Вашингтона и Бањалуке, оцијенио је бивши гувернер Илиноиса и близак сарадник америчког предсједника Род Благојевић.
"Ово је важан састанак. Успостављање стратешког партнерства са православним Србима је у националном интересу Сједињених Држава", написао је Благојевић на "Иксу".
Он је нагласио да православни Срби подржавају предсједника Трампа и САД.
Република Српска
Син Доналда Трампа долази у Бањалуку!
Син америчког предсједника Доналд Трамп Млађи долази у Бањалуку, а према сазнањима Срне ријеч је о пословном боравку током којег ће, како се очекује, бити одржан састанак са привредницима из Републике Српске о могућностима сарадње и инвестирања.
Доналд Трамп Млађи је извршни потпредсједник Трамп Организације и управља компанијом заједно са млађим братом Ериком.
This is an important meeting. American national interests are advanced by the United States developing a new strategic partnership with the Orthodox Christian Serbs in the Balkans who love America & love President Trump.— Rod Blagojevich (@realBlagojevich) April 6, 2026
This material is distributed by RRB Strategies LLC on… https://t.co/DzWYgTVbTi
