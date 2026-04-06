Додик коментарисао долазак Доналда Трампа Млађег у Бањалуку

Аутор:АТВ
Бањалука ће сутра бити значајно мјесто и она несумњиво постаје значајан центар дипломатских и пословних активности, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик, након најаве да ће највећи град Српске посјетити Доналд Трамп Млађи, син предсједника САД.
Рекао је да Доналд Трамп Млађи свакако важна карика у животу компаније чији власник је предсједник Америке.
"Ја ћу само потврдити да с њим постоје контакти, као што су били они који су одржали наши представници и надам се да је могуће да ћемо се и овдје срести", рекао је Додик не прецизирајући детаље доласка.
Каже да чине напоре да дође до што већег броја значајних посјета и да оно што његов тим ради на међународном плану буде и значајно видљиво.
"И неки резултати се већ виде", рекао је Додик.
Република Српска
Син Доналда Трампа долази у Бањалуку!
Најавио је да ће крајем седмице доћи делегација из САД на обиљежавање у Градини, као и делегација из Руске Федерације коју ће предводити замјеник министра иностраних послова.
"Започећемо званичне разговоре о нашој сарадњи са Русијом која остаје интензивна и, наравно, врло важна. Кључни догађај је изградња српско-руског храма", рекао је Додик.
Говорећи о Трампу, каже да га радује чињеница да је он дошао на власт и да је учинио значајне промјене на глобалном нивоу, првенствено на рушењу неолибералног глобалистичког концепта.
"Рекао је да не жели да гради неуспјешне државе. Ми смо прочитали да је то БиХ и зато су имали нашу подршку. Нико више не спомиње Бошњаке и Босанце", рекао је Додик за Провјерено.
