Додик коментарисао долазак Доналда Трампа Млађег у Бањалуку

АТВ
06.04.2026 15:20

15
Фото: АТВ

Бањалука ће сутра бити значајно мјесто и она несумњиво постаје значајан центар дипломатских и пословних активности, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик, након најаве да ће највећи град Српске посјетити Доналд Трамп Млађи, син предсједника САД.

Рекао је да Доналд Трамп Млађи свакако важна карика у животу компаније чији власник је предсједник Америке.

"Ја ћу само потврдити да с њим постоје контакти, као што су били они који су одржали наши представници и надам се да је могуће да ћемо се и овдје срести", рекао је Додик не прецизирајући детаље доласка.

Каже да чине напоре да дође до што већег броја значајних посјета и да оно што његов тим ради на међународном плану буде и значајно видљиво.

"И неки резултати се већ виде", рекао је Додик.

Најавио је да ће крајем седмице доћи делегација из САД на обиљежавање у Градини, као и делегација из Руске Федерације коју ће предводити замјеник министра иностраних послова.

"Започећемо званичне разговоре о нашој сарадњи са Русијом која остаје интензивна и, наравно, врло важна. Кључни догађај је изградња српско-руског храма", рекао је Додик.

Говорећи о Трампу, каже да га радује чињеница да је он дошао на власт и да је учинио значајне промјене на глобалном нивоу, првенствено на рушењу неолибералног глобалистичког концепта.

"Рекао је да не жели да гради неуспјешне државе. Ми смо прочитали да је то БиХ и зато су имали нашу подршку. Нико више не спомиње Бошњаке и Босанце", рекао је Додик за Провјерено.

