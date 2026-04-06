Logo
Large banner

Ана Тришић Бабић в.д. директора нове Канцеларије за међународну сарадњу Српске

Извор:

РТРС

06.04.2026 12:05

Коментари:

9
Ана Тришић Бабић
Фото: АТВ

Ана Тришић Бабић именована је за в.д. директора нове Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске, а одлука о томе објављена је у Службеном гласнику.

На мандат од 90 дана, Тришић Бабић постављена је на сједници Владе 27. марта.

Нова Канцеларија за међународну сарадњу бавиће се јачањем међународне позиције Републике Српске, координацијом посјета и развојем стратегија за политичке, економске и културне интересе.

Подијели:

Таг :

Ана Тришић Бабић

Коментари (9)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner