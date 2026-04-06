Инспекције изрекле 450.000 КМ казни због маржи

Извор:

СРНА

06.04.2026 08:26

Коментари:

1
Фото: АТВ

Појачане контроле маржи на основне животне намирнице откриле су бројне неправилности на тржишту, али и довеле до снижења цијена, рекао је министар трговине и туризма Републике Српске Нед Пуховац.

Пуховац је навео да су инспекције већ у првим данима контроле утврдиле десетине прекршаја и изрекле казне у износу од око 450.000 КМ, те најавио да се настављају све до истека важења одлуке, 1. јуна.

- Одступања су била значајна. Најбољи примјер је млијеко, цијена која је раније износила 3,45 КМ сада је снижена на 2,95 КМ. То показује колико су марже биле високе. Сличан тренд видљив је и код шећера, брашна, уља, дјечје хране, пелена, али и код лијекова - рекао је Пуховац за Глас Српске.

Он је додао да је у завршној фази и апликација за праћење цијена.

Указао је и да је циљ да домаћи производ буде први избор, појаснивши да су такви производи често нешто скупљи, али су квалитетнији, а новац остаје у домаћој економији.

Када је ријеч о ограничењу цијене горива, министар каже да је тешко спровести у пракси, јер се не може ефикасно контролисати, али је нагласио да Република Српска већ има активне мјере, ограничење маржи на гориво које је на снази још од периода пандемије.

- Такође, и одрицање од дијела акциза, односно 0,10 КМ колико од акцизе припада Републици Српској, ће директно утицати на снижавање цијена за грађане и привреду. Све опције пратимо и разматрамо у складу са кретањима на свјетском тржишту - навео је Пуховац.

