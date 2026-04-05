Logo
Large banner

Нема проблема на релацији Додик-Стевандић

Аутор:

Андреа Јаглица
05.04.2026 19:38

Коментари:

0
Нема проблема на релацији Додик-Стевандић

Нема проблема на релацији човјека који и даље одлучује о мање-више свему и човјека који води највишу законодавну власт у Српској. Потврдили су то данас обојица и, што се њих тиче, ставили тачку на причу коју су многи противници власти у посљедња 32 сата назвали почетком проблема у рају.

"Стевандић је наш стабилан партнер. Ми рачунамо на Уједињену Српску у свему ономе што нас чека на предстојећим изборима. Стевандић и његова партија су се показали као значајни и блиски партнери СНСД-у и Републици Српској, а тако ће и осттаи. Не би требало од тога, али очигледно је неко једва дочекао да од тога прави галаму, а ја имам повјерење у чланове Уједињене Српске , они су присутни на терену, показали су се као један од најлојалнијих партнера и ми ћемо то веома цијенити и око тога нема никакве дилеме. Што се тиче других опозиционих политичких партија, видљиво је да у политици постоји одређена нетрепељивост и неко је смислио да сада ту нетрепељивост пребаци на овај, да не кажем опозициони дио. Мислим да ту не треба никакве проблеме правити. Стевандићу ја вјерујем и имаће бољи резултат него што је имао до сада, а у томе ћемо сви учествовати и помоћи, и други колациони партнери, јер само заједно ми можемо да направимо добар резултат, а наш циљ јесте да СНСД постигне апсолутну већину у Парламенту, а заједно са коалиционим партнерима и Уједињеном Српском и свим другим, да обезбиједимо 2/3 већину и на тај начин да стабилизујемо политичке, али и сваке друге, прилике у Републици Српској. Првенствено, треба да на нивоу БиХ пошаљемо један јединствен и стабилан тим, а не као до сада. Имали смо опозицију која је радила за БиХ, а не за Републику Српску. Стевандић је показао да заслужује свако поштовање што се тиче политичке коректности, коју је увијек и показивао. Мислим да се ради о некој техничкој грешци коју су неки медији искористили да направе неку фаму. Разговараћу са Стевандићем и са другима, али мислим да нема неке потребе правити галаму око тога. То је нешто што желе опозиција и други. Дакле, још једном ћу потврдити да је Уједињена Српска наш значајан партнер и ми осјећамо њихову активност на терену. Мислим да оно што је исказано није реалан приказ њихове моћи на терену", рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.

Ненад Стевандић своје је рекао на „иксу“. Послије мајмун-објаве од јуче, па још једне у којој је сумирао свој лични и допринос своје странке, те запријетио да га се чува ко га проба понизити послије свега, у одговору на упозорење једног коментатора да ће у коалицији проћи као некад Марко Павић, Стевандић је ставио своју тачку на актуелну причу о сукобима у владајућој коалицији.

„Додик једини разумије и није до њега“, каже Ненад Стевандић, предсједник Уједињене Српске.

Припреме за изборе у октобру су почеле. Додик и Стевандић имаће пуне руке посла – поред државе, и с коалицијом, и са својим странкама. Уколико успут ниједан не заборави ултимативну визију Републике Српске и ширу слику, ова тиква неће лако пући. Јер од свих политичких веза у Републици Српској, ово је једна од оних које нису ни настале, ни ојачане - ни из пријатељства, ни из личних интереса.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ненад Стевандић

Милорад Додик

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner