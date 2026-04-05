Стевандић: На изборима 2024. УС расла за 14 одсто, а ја сам издржао потјернице, судове и прогоне

Аутор:АТВ
Коментари:6
На изборима 2024. године Уједињена Српска је расла највише, за 14%, па је дошло још 16 одборника и 2 посланика, рекао је предсједник ове партије Ненад Стевандић, као одговор на истраживање јавног мњења које је ових дана актуелну у јавности.
"У тешкој 2025. смо дали све, а ја издржао потјернице, судове, прогоне. Живим са обичним и образованим народом. Ко ме послије тога проба понизити нека се чува", рекао је Стевандић.
Подсјећамо, лидер СПС-а Горан Селак подијелио истраживање јавног мњења о рејтингу политичких партија и похвалио се подршком од четири одсто. У истој објави Уједињена Српска се нашла на самом дну са свега два одсто подршке, док је лошије рангирана само Социјалистичка партија Петра Ђокића.
Стевандић је демантовао Селакове проценте, тврдећи да је реалност на терену потпуно другачија. Он наводи да је Уједињена Српска, према његовим подацима, убједљиво трећа политичка снага у Републици Српској са 9,1 одсто подршке.
"Уједињена Српска има 9,1% и трећа је у сваком случају!”, написао је Стевандић на Иксу, те је ауторе тог истраживања и саме објаве назива "мајмунима".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
08
46
08
43
08
37
08
34
08
27
Тренутно на програму