Ескалирао сукоб Вукановића, Тривићке и Станивуковића: Иду толико далеко да се помиње и породица

Аутор:АТВ
Коментари:27
Потпуно расуло опозиције у Републици Српској је јасно видљиво, али након састанка у Бањалуци, може се слободно рећи да је сукоб између појединих лидера додатно ескалирао.
Тако је Небојша Вукановић, лидер Листе за правду и ред, незадовољан исходом и темама састанка, оплео, опет, по предсједницима ПСС и Народног фронта, Драшку Станивуковићу и Јелени Тривић.
Вукановић након састанка опозиције: Немам повјерења у Станивуковића
Народни посланик, који се сам прогласио за кандидата опозиције за Предсједништво БиХ, није бирао ријечи када је говорио о својим, доскора, "саборцима".
Овај пут му је у фокусу била Јелена Тривић. Занима Вукановића како је дошла до "првог милиона донација", причао је и о њеном састанку са њемачким туристом Кристијаном Шмитом, а посебно га "нервира" начин на који се појављује на друштвеним мрежама. Смета му, како каже што се она "слика када дође на славе" или како "носи цвијеће".
Бурно на састанку опозиције: У "понуди" премијерске фотеље, не одустају ни Станивуковић ни Блануша
Ту је, Вукановић споменуо да Тривићка "користи породицу као вид промоције".
Реаговала је и Јелена Тривић која каже да јој је тешко да прихвати да неки политичар у негативном контексту коментарише њену слику с породицом.
"Ниједан политички напад, ниједна увреда, ниједан коментар, апсолутна ниједна борба, па ни она најтежа “прса у прса” са Милорадом Додиком у којој је било свакаквих подметања, није била овако приземна. Чак ни тада, црвена линија која се зове породица у политици није пређена. Немам адекватне ријечи да пронађем како бих описала колико ме жалости што неко коментарише моју слику с породицом и да је злоупотребљавам како бих скренула пажњу са нечијих напада", рекла је Јелена Тривић.
Тривићка је имао и поруку за Вукановића.
"У политици никад нисам глумила жртву, борила сам се, нисам спуштала главу, увреде које жене редовно добијају на рачун изгледа сам уредно прескакала и нисам се освртала… Зато колега Небојша, ја сам ту, слободно нападај, али ради то часно, поштено и јуначки, у чело, нападај мене. Прескочи моју породицу", рекла је предсједница Народног фронта.
Реаговао је бањалучки градоначелник и лидер ПСС-а. Станивуковић каже да морају постојати граница, те да Вукановићев коментар "није политичка борба".
"Политика мора имати јасне границе, а те границе су поштовање и достојанство.Иако смо понекад, Јелена Тривић и ја, у појединим политичким ставовима имали другачије погледе, сматрам да постоје границе које се не смију прелазити.
Управо због тога осјећам обавезу да реагујем на коментаре колеге Небојше Вукановића на њену објаву са породицом, као и на непримјерене опаске о њеном физичком изгледу. То није политичка борба, то није аргумент, то је лични напад који нема мјеста у јавном простору", каже Станивуковић.
