Општински одбор ДЕМОС-а у Шамцу прешао у СНСД

Аутор:АТВ
Коментари:3
Општински одбор ДЕМОС-а у Шамцу иступио је у петак из те партије и придружио се СНСД-у.
Одборници ДЕМОС-а у Скупштини општине Милан Николић, Ружа Станишић и Недељко Митровић политичко дјеловање и рад наставиће у оквиру Клуба одборника СНСД-а.
Предсједник ОО СНСД Шамац Стево Богдановић рекао је да је комплетан Општински одбор ДЕМОС-а прешао у СНСД.
"Посебан и битан дан. Комплетан Општински одбор ДЕМОС-а, са своја три одборника у локалном парламенту. Са наших седам, имамо један озбиљан блок од 10 одборника. Ради се о људима који су годинама били искрени чланови наше коалиције и који су честити домаћини", рекао је Богдановић.
