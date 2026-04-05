Општински одбор ДЕМОС-а у Шамцу прешао у СНСД

АТВ
05.04.2026 14:24

Стево Богдановић Предсједник ОО СНСД Шамац
Фото: screenshot

Општински одбор ДЕМОС-а у Шамцу иступио је у петак из те партије и придружио се СНСД-у.

Одборници ДЕМОС-а у Скупштини општине Милан Николић, Ружа Станишић и Недељко Митровић политичко дјеловање и рад наставиће у оквиру Клуба одборника СНСД-а.

Предсједник ОО СНСД Шамац Стево Богдановић рекао је да је комплетан Општински одбор ДЕМОС-а прешао у СНСД.

"Посебан и битан дан. Комплетан Општински одбор ДЕМОС-а, са своја три одборника у локалном парламенту. Са наших седам, имамо један озбиљан блок од 10 одборника. Ради се о људима који су годинама били искрени чланови наше коалиције и који су честити домаћини", рекао је Богдановић.

