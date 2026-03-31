Трговци кажњени са 363.000 КМ због прекорачења марже

АТВ
31.03.2026 11:40

Пуна корпа у маркету, у позадини се виде полице намирницама.
Републичка тржишна инспекција утврдила је у 32 случаја да се трговци нису придржавали прописаних маржи и изрекла казне од 363.000 КМ.

Током седам дана појачане контроле формирања цијена у трговачким објектима, инспекција је покренула 80 поступака, а завршено је 58, док је у 32 случаја утврђена неправилност.

Појачана контрола

Из Републичке управе за инспекцијске послове саопштено је да је појачана контрола вршена у складу са одлуком о одређивању марже у промету одређених производа, а за потребе надзора ангажовани су и тржишни инспектори на нивоу јединица локалне самоуправе.

Према до сада пристиглим извјештајима градских и општинских инспектора, у 26 случајева утврђено је прекорачење марже, због чега су трговцима изречене и казне од 134.000 КМ.

Из Инспектората напомињу да контроле трговачких објеката обухватају контролу формирања цијена неколико стотина артикала, јер за сваки појединачни производ из одлуке постоји на десетине робних марки, различитих паковања, те је ријеч о комплексним контролама које изискују вријеме.

Формирање цијена

Наводе да формирање цијена и даље остаје у фокусу дјеловања инспекције, те позивају трговце да се придржавају прописаних маржи и не излажу ризику од кажњавања.

Одлуком је прописана казна у износу од 8.000 КМ за правно лице, 4.000 КМ за одговорно лице у правном лицу и 5.000 КМ за предузетника уколико се не придржавају прописаних маржи, преноси Глас.

Предмет надзора републичке тржишне инспекције остаје и придржавање одлуке о одређивању марже која се примјењује приликом формирања цијена нафтних деривата.

