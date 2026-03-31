Дан жалости у Дрвару због трагичне смрти младог полицајца

Аутор:АТВ
Коментари:0
У Дрвару је Дан жалости због погибије двадесетседмогодишњег полицајца Милана Папка у саобраћајној несрећи на превоју Ланиште код Кључа.
Припадник Полицијске станице Рибник Милан Папак погинуо је јуче ујутро у саобраћајној несрећи на Ланишту на магистралном путу Босански Петровац - Кључ, док је његов колега тешко повријеђен и у критичном је стању.
Хроника
Они су се враћали из ноћне смјене у Дрвар гдје су живјели када је њихов аутомобил подлетио под камион.
Начелник општине Дрвар Душица Рунић изјавила је Срни да је цијела локална заједница потресена вијешћу о прераној смрти младог полицајца, који је био познат по честитости и преданости служби.
- Милан је био пожртвован полицајац и узоран младић. Његов одлазак је ненадокнадив губитак за нашу општину. Породици и колегама упућујемо изразе најдубљег саучешћа - истакла је Рунићева.
Друштво
Она је рекла да ова трагедија још једном опомиње на ризике којима су свакодневно изложени запослени из ове регије због велике удаљености радних мјеста и лоше путне комуникације.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму