Logo
Large banner

Дан жалости у Дрвару због трагичне смрти младог полицајца

Аутор:

АТВ
31.03.2026 08:56

Коментари:

0
Милан Папак, полицајац погинуо код Кључа у тешкој несрећи
Фото: МУП РС

У Дрвару је Дан жалости због погибије двадесетседмогодишњег полицајца Милана Папка у саобраћајној несрећи на превоју Ланиште код Кључа.

Припадник Полицијске станице Рибник Милан Папак погинуо је јуче ујутро у саобраћајној несрећи на Ланишту на магистралном путу Босански Петровац - Кључ, док је његов колега тешко повријеђен и у критичном је стању.

Они су се враћали из ноћне смјене у Дрвар гдје су живјели када је њихов аутомобил подлетио под камион.

Начелник општине Дрвар Душица Рунић изјавила је Срни да је цијела локална заједница потресена вијешћу о прераној смрти младог полицајца, који је био познат по честитости и преданости служби.

- Милан је био пожртвован полицајац и узоран младић. Његов одлазак је ненадокнадив губитак за нашу општину. Породици и колегама упућујемо изразе најдубљег саучешћа - истакла је Рунићева.

Она је рекла да ова трагедија још једном опомиње на ризике којима су свакодневно изложени запослени из ове регије због велике удаљености радних мјеста и лоше путне комуникације.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

dan žalosti

Дрвар

Погинуо полицајац код Кључа

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner