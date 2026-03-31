Какво нас вријеме данас очекује?

У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ данас ће бити облачно вријеме са кишом у нижим и сусњежицом и снијегом у брдско-планинским предјелима.
У Херцеговини ће уз слабу кишу бити и сунчаних периода, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Највиша дневна температура од три до 10, на југу до 14 степени Целзијусових.
Дуваће умјерен вјетар, на ударе јак сјеверни, а у Херцеговини умјерена и јака, на ударе олујна бура.
Температура ваздуха измјерена у 7.00 часова: Хан Пијесак минус два, Чемерно, Калиновик, Кнежево и Соколац минус један, Мркоњић Град нула, Сарајево и Рибник један, Бихаћ и Зеница два, Бањалука, Вишеград, Добој, Нови Град, Приједор, Тузла и Рудо три, Бијељина и Фоча четири, Билећа шест, Мостар и Требиње девет степени Целзијусових.
Висина сњежног покривача на Мраковици је 86, Кнежеву 75, а Хан Пијеску 50 центиметара.
