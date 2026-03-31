Logo
Large banner

Какво нас вријеме данас очекује?

Аутор:

АТВ
31.03.2026 08:29

Коментари:

0
Фото: АТВ

У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ данас ће бити облачно вријеме са кишом у нижим и сусњежицом и снијегом у брдско-планинским предјелима.

У Херцеговини ће уз слабу кишу бити и сунчаних периода, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Највиша дневна температура од три до 10, на југу до 14 степени Целзијусових.

Дуваће умјерен вјетар, на ударе јак сјеверни, а у Херцеговини умјерена и јака, на ударе олујна бура.

Температура ваздуха измјерена у 7.00 часова: Хан Пијесак минус два, Чемерно, Калиновик, Кнежево и Соколац минус један, Мркоњић Град нула, Сарајево и Рибник један, Бихаћ и Зеница два, Бањалука, Вишеград, Добој, Нови Град, Приједор, Тузла и Рудо три, Бијељина и Фоча четири, Билећа шест, Мостар и Требиње девет степени Целзијусових.

Висина сњежног покривача на Мраковици је 86, Кнежеву 75, а Хан Пијеску 50 центиметара.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Временска прогноза

РХМЗ

padavine

olujni vjetar

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

05

Битно: О вршњачком насиљу у дигитално доба

09

05

Љекар препоручује: Ово су суплементи који помажу женама у менопаузи

08

56

Дан жалости у Дрвару због трагичне смрти младог полицајца

08

54

Пао нападач који је избо жену насред улице

08

50

Видовић: Данас плата радницима Жељезница

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner