Орбан: Због санкција Русији, Мађарска сноси посљедице

АТВ
31.03.2026 08:04

Виктор Орбан
Фото: Таnjug/AP Photo/Denes Erdos

ЕУ санкције Русији супротне су националним интересима Мађарске, јер Будимпешта сноси велике посљедице, изјавио је мађарски премијер Виктор Орбан.

- Губимо бројне инвестиционе и пословне прилике у Русији гдје послују мађарске компаније. Наш приступ руској нафти и гасу је ограничен, па се свакодневно боримо да то ублажимо - рекао је Орбан за мађарски портал "От".

Он је нагласио да је политика Брисела довела до већих цијена енергије, и сада грађани Мађарске плаћају много више него раније.

- Тако економске санкције Русији дијелом плаћају Мађари - закључио је Орбан.

Кремљ је раније саопштио да ће Русија издржати санкциони притисак Запада, који траје више од четири године и наставља да се појачава, те да Западу недостаје храбрости да призна неуспјех те политике.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Виктор Орбан

