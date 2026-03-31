Орбан: Због санкција Русији, Мађарска сноси посљедице

Аутор:АТВ
Коментари:0
ЕУ санкције Русији супротне су националним интересима Мађарске, јер Будимпешта сноси велике посљедице, изјавио је мађарски премијер Виктор Орбан.
- Губимо бројне инвестиционе и пословне прилике у Русији гдје послују мађарске компаније. Наш приступ руској нафти и гасу је ограничен, па се свакодневно боримо да то ублажимо - рекао је Орбан за мађарски портал "От".
Занимљивости
Он је нагласио да је политика Брисела довела до већих цијена енергије, и сада грађани Мађарске плаћају много више него раније.
- Тако економске санкције Русији дијелом плаћају Мађари - закључио је Орбан.
Друштво
Кремљ је раније саопштио да ће Русија издржати санкциони притисак Запада, који траје више од четири године и наставља да се појачава, те да Западу недостаје храбрости да призна неуспјех те политике.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму