Упозорење за возаче: Коловози су мокри и клизави

У Републици Српској и Федерацији БиХ коловози су мокри и клизави, а одрони су учестали, саопштено је из Ауто-мото савеза Српске за Срну.
На путу Подградци-Мраковица, саобраћај је и даље обустављен, због обрушеног дрвећа док се на дионици Козарац-Мраковица саобраћа једном траком.
Завршена је санација пружног прелаза и поново је успостављен саобраћај на магистралном путу Шамац-Гребница.
На снази је потпуна обустава саобраћаја за сва возила преко моста на магистралном путу Добро Поље-Миљевина. Алтернативни правац за возила до 3,5 тоне је регионални пут Добро Поље-Јажићи-Миљевина.
У току је санација магистралног пута Рача-Бијељина /рејон Балатуна и Трњака/. Саобраћај ће се изводити успорено са привременим прекидима у трајању од 10 минута, а према привременој саобраћајној сигнализацији.
Због санације клизишта уз магистрални пут Добро Поље-Миљевина измијењен је режим у одвијању саобраћаја, уз постављену саобраћајну сигнализацију.
На магистралном путу Градишка-Козарска Дубица, на улазу у Орахову активирано је клизиште, због чега је неопходан додатни опрез и спорија вожња.
Због оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћај се одвија једном саобраћајном траком и регулише га привремено постављена саобраћајна сигнализација, а брзина кретања возила ограничена је на 30 километара на час. На мосту се забрањује саобраћај за возила чија дозвољена маса прелази 30 тона.
На регионалном путу Разбој-Руданка, на локацији превој Љескове воде, због радова, саобраћај се за путничка возила одвија успорено, док се теретна возила преусмјеравају на алтернативни правац преко Јелаха.
Због минирања на каменолому "Рогоушићи" доћи ће до обуставе саобраћаја на дионици магистралног пута Подроманија-Мокро-Сумбуловац-Рогоушићи-Доња Љубогошта у мјесту Рогоушићи и на дионици граница Републике Српске/ФБиХ Лапишница-Љубогошта, у мјесту Хан Дервента, сваки радни дан и суботом од 12.00 до 16.00 часова, у трајању од два пута по пет до седам минута.
Због појаве одрона, у мјесту Доња Палежница, на регионалном путу Бушлетић-Зелиња, саобраћај се одвија успорено, једном саобраћајном траком.
Због активираног клизишта, у прекиду је одвијање саобраћаја на регионалном путу Угљевик-Главичице, у мјесту Угљевик Село, док је на магистралном путу Фоча-Добро Поље у мјесту Тухаљи, саобраћај отежан.
На регионалном путу Карановац-Кнежево, у мјесту Љубачево, због појаве клизишта, саобраћај се одвија једном траком у дужини од 40 метара. Од 9.00 до 15.00 часова долазиће до повремене обуставе саобраћаја у трајању од 10-15 минута због санације клизишта и радова на проширењу коловозне траке.
Због активираних клизишта, једном саобраћајном траком, у дужини од 50 метара, саобраћај се одвија на регионалном путу Прњавор-Укрина, у мјесту Вијачани, а обустављен је за све категорије возила на дионици Стари Угљевик-Главичице.
Усљед активираних клизишта, једном саобраћајном траком, наизмјеничним пропуштањем возила, саобраћај се одвија на регионалном путу Укрина-Горња Вијака.
Због снијега и леда, обустављен је саобраћај за теретна возила на путном правцу Копривница-Купрес.
На магистралном путу Јабланица-Блидиње дозвољен је саобраћај за возила до 3,5 тоне, док је за возила преко 3,5 т саобраћај и даље обустављен.
На граничним прелазима нема дужих задржавања.
Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тоне.
На граничном прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила.
