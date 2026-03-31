Ученик упуцао наставницу, па себи одузео живот

АТВ
31.03.2026 07:27

Фото: Pixabay

Петнаестогодишњи ученик пуцао је наставницу у средњој школи у Тексасу, а затим извршио самоубиство, саопштила је канцеларија шерифа округа Комал.

Наставница је превезена у болницу у Сан Антонију, али није познато њено здравствено стање, преноси Асошијетед прес.

Петнаестогодишњак је преминуо на лицу мјеста. Портпарол шерифове канцеларије рекао је да је ученик преминуо након што је пуцао у себе.

Пуцњава се догодила у средњој школи Хил Кантри Колеџ Препаратори у Булвердеу, навела је канцеларија шерифа.

