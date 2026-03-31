Ученик упуцао наставницу, па себи одузео живот

Аутор:АТВ
Коментари:0
Петнаестогодишњи ученик пуцао је наставницу у средњој школи у Тексасу, а затим извршио самоубиство, саопштила је канцеларија шерифа округа Комал.
Наставница је превезена у болницу у Сан Антонију, али није познато њено здравствено стање, преноси Асошијетед прес.
Петнаестогодишњак је преминуо на лицу мјеста. Портпарол шерифове канцеларије рекао је да је ученик преминуо након што је пуцао у себе.
Пуцњава се догодила у средњој школи Хил Кантри Колеџ Препаратори у Булвердеу, навела је канцеларија шерифа.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Наука и технологија
1 ч0
Друштво
1 ч0
Свијет
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму