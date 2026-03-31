Високи трошкови дижу цијене хране

Суочени са рекордним цијенама дизела и значајним поскупљењем репроматеријала, пољопривредници у Српској улазе у прољећну сјетву уз трошкове веће и до 50 одсто, због чега дио њих чак и упола смањује обим производње, што би се већ на јесен могло одразити на раст цијена хране.
Раст цијена горива додатно је уздрмао ионако крхку економску рачуницу пољопривредника. Иако је Влада обезбиједила регрес од 80 фенинга по литру, произвођачи упозоравају да та мјера више не прати стварно стање на тржишту, гдје цијене настављају да расту и доводе у питање исплативост производње.
Предсједник Удружења пољопривредних произвођача Семберије и Мајевице Саво Бакајлић казао је за "Глас" да никада није дочекао скупљу сјетву.
"Прољетна сјетва почиње почетком априла, али нас прати велика неизвјесност. Цијене горива расту, а касни и дистрибуција регресираног дизела, што додатно отежава припреме", истиче Бакајлић.
Он наглашава да поскупљења не погађају само гориво, већ и комплетан репроматеријал.
"Ђубриво које је коштало 80 марака сада прелази 115. Разлика од тридесетак КМ на 100 килограма је велика. Због тога ће многи смањити улагања, што ће се директно одразити на приносе и квалитет", упозорио је Бакајлић.
Због наглог раста трошкова, дио произвођача већ је смањио производњу, а међу њима је, како каже, и он.
"Ове године сам преполовио површине. Не исплати се улазити у минус, поготово јер подстицаји из прошле године још нису исплаћени", додаје Бакајлић.
Сличну ситуацију описује и пољопривредник из Прњавора Владимир Усорац, који као додатне проблеме наводи недостатак радне снаге и честе суше.
"Када је уведен регрес, нафта је била 2,20 КМ, а данас је дупло скупља. Подршка би морала бити значајно већа да би имала ефекта", сматра Усорац.
За разлику од већине, он је приморан да повећа производњу због сточарства.
"Морам обезбиједити храну за стоку. Ако приноси подбаце, морам сијати више, што додатно повећава трошкове, који ће ове године бити већи за око 40 одсто", казао је Усорац, додајући ће до поскупљења сточне хране вјероватно доћи.
У Лијевчу пољу пољопривредник Душко Бањац истиче да највећи удар на буџет ипак долази од цијена ђубрива.
"Гнојиво је значајно поскупјело. То је кључни проблем, због чега ће производња бити скупља и до 30 процената", наводи Бањац.
Предсједник Удружења повртара РС Дарко Илић подсјећа да су неки произвођачи дио репроматеријала набавили раније, али да цијена горива остаје непредвидива.
"Нафту не можете обезбиједити унапријед за цијелу годину, а потрошња иде и до 20.000 литара. Ако цијена додатно порасте, мораћемо је плаћати по тој тржишној вриједности", казао је Илић, додајући да су прије неких мјесец нафту куповали по 2,30 док сада постоје наговјештаји да ће можда ићи и на четири марке.
Иако је раст цијена хране извјестан, он наглашава да тржиште не зависи искључиво од домаће производње.
"Цијене утичу и увоз и кретања на страним тржиштима, попут Шпаније или Албаније. Дешавало се да су улазни трошкови високи, а продајне цијене ниске поручио је Илић.
На пумпама у Српској кажу да нема гужви за регресирано гориво, јер су многи пољопривредници гориво за прву руку обезбиједили прије поскупљења. Гужве су, додају, мање него претходних година у ово вријеме.
Агенција за аграрна плаћања РС саопштила је да је у другом обрачуну одобрено 3.604.135 литара дизела за 3.459 корисника, а укупно кроз два обрачуна 12,77 милиона литара за 11.567 корисника, у вриједности 10,22 милиона КМ.
