У Дервенти стабилно, нема потребе за ванредним мјерама

Аутор:Биљана Стокић
Вода из одводних канала заплавила је дворишта у Новом насељу у Дервенти. Мјештани на опрезу. Страхују да би вода могла ући у куће.
Поучени искуством, неки су већ подигли ствари. Овај пут, кажу, узрок проблема, углавном су грађанска немарност и зачепљени канали.
"Па добро је ево вода је надошла, канални одводни, то је општина направила,то је ископано било, али има људског немара доста."
"Ја сам своје ствари дигла код дјеце на спрат. Само нисам ове тешке. Шта ћу бојим се. Код комшија исто никад није било, али је народ затрпао канале како је ко хтио"
Мало је и до нас у насељу, мало су људи неодговорни, мало природа, све се скупило. На крају видјећемо. Надамо се да ће то на крају бити добро све", кажу мјештани.
Томе се сви надају. У међувремену, Дервенћани прате водостај Укрине. Отежан је и саобраћај.
На дионици пута испод новог моста је, због изливања воде на коловоз, саобраћај потпуно обустављен. Ријеч је о путном правцу из Дервенте ка Бањалуци. Надлежне службе раде на санацији, а возачи се надају да ће пут ускоро бити проходан.
Није први пут да ова саобраћајница буде блокирана. Грађани, за сада, стрпљиви.
"Битан проходан пут треба да буде. Не може бити. Ко ће сада ту воду, иако је то направљено видите потпорне зидове, огромна је количина воде, морамо сачекати", кажу мјештани.
Најважније је да нема угрожених домаћинстава. Све службе су на терену и ситуацију прате из минута у минут, увјеравају надлежни. Анђелка Кузмић, ресорни министар и Игор Жунић, први човјек града обишли су дионицу пута испод Новог моста и Агићки канал.
"Све ове инвестиције које смо радили у протеклим годинама за заштиту и одбрану од поплава су имале ефекат и видимо то на терену. Данас смо са градоначелником договорили да у наредном периоду са Водама Српске, Градском управом и министарством обавимо чишћење канала. Јер нажалост некада ти мали канали изазову већи проблем него велике воде", каже Кузмић-
"За сада слободно могу да кажем да је стање стабилно да пратимо сва дешавања која долазе из Теслића, Прњавора и Станара. Имамо позитивне информације за доток воде. Мале ситне проблеме које имамо ми ћемо у наредном периоду рјешавати", каже Игор Жунић, градоначелник Дервенте.
И зато нема разлога за страх. Дервента није ни близу стања ванредних одбрана од поплава. Из ресорног министарства поручују - у плану је наставак улагања у заштиту од поплава широм Српске.
