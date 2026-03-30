Драгана Божић узела муштулук доктору Алексићу: Изненадила га у емисији уживо

Народна скупштина усвојила је сет закона којим се повећавају плате здравственим радницима, а вијест о повећању дочекала је начелника Клинике за општу абдоменалну хирургију УКЦ-а Зорана Алексића у студију АТВ-а.
Током гостовања у емисији Центар дана Алексић је говорио о потреби да се здравственим радницима повећа плата, а пред сам крај гостовања у Народној скупштини је усвојен закон који ће то омогућити. Радосну вијест Алексићу пренијела је наша Драгана Божић.
"Ја вас да обрадујем, управо је усвојен сет закона о повећању плата у којем је и здравство", рекла је Божић на шта је Алексић одговорио:
"Одлично. Можда је то за Свјетски дан доктора да нас премијер Саво Минић и министар здравља обрадују", рекао је Алексић.
