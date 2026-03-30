Актив директора: Ђајићева накнадна "брига" за здравствене раднике велико разочарење

30.03.2026 18:01

Фото: Pixabay

Актив директора јавних здравствених установа које пружају болничку здравствену заштиту у Републици Српској разочаран је изненадном исказаном "бригом" Владе Ђајића према здравственим радницима јер је константно проузроковао незадовољство и несугласице.

Из Актива директора су саопштили да је Ђајић користио систем за концентрацију ресурса у Универзитетски клинички центра Републике Српске, док су потребе других болница често остајале у другом плану, чиме је изазивао несугласице и незадовољство и у самом Активу, чији је члан био.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Ђајић је дволичан и фолирант, показао да није један од нас

Како су истакли, пацијентима који путују стотинама километара није важан комфор, већ доступна и правовремена здравствена заштита.

Питања плата и услова рада биле су тема међу директорима, али, како је наведено, Ђајић није исказивао бригу, па због тога његово садашње иступање сматрају некоректним, посебно јер укључује кориштење здравствених радника у политичке сврхе.

- То сматрамо неприхватљивим - истакли су из Актива који остаје посвећен унапређењу здравственог система у интересу запослених и свих грађана Републике Српске, преноси РТРС.

Ђајић је данас у Народној скупштини рекао да здравствени радници заслужују веће плате и да би љекари, како каже, морали да имају најмање 5.000 КМ мјесечно.

Прочитајте више

Све о случају Владе Ђајића: Акт незаконит, враћање на мјесто директора није предмет спора

Република Српска

Све о случају Владе Ђајића: Акт незаконит, враћање на мјесто директора није предмет спора

3 седм

9
Огласили се из Владе Српске о случају Владе Ђајића

Република Српска

Огласили се из Владе Српске о случају Владе Ђајића

3 седм

0
Владо Ђајић

Република Српска

Ђајић: Тужио сам и добио одлуку да сам незаконито смијењен

3 седм

7
Тужилаштво неће саслушати Драшка Станивуковића?

Бања Лука

Тужилаштво неће саслушати Драшка Станивуковића?

3 мј

3

Више из рубрике

Снијег замео Козару: Наноси и до 2 метра

Друштво

Снијег замео Козару: Наноси и до 2 метра

3 ч

0
Полиција аутомобил

Друштво

Нестале двије жене у БиХ, расписана потрага

3 ч

0
Синдикат ЖРС: Ако плата не буде исплаћена сутра, радници стају са радом

Друштво

Синдикат ЖРС: Ако плата не буде исплаћена сутра, радници стају са радом

4 ч

0
МУП Српске послао обавјештење грађанима Бањалуке и Прњавора

Друштво

МУП Српске послао обавјештење грађанима Бањалуке и Прњавора

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

44

Више од 30 кућа под водом: Клизишта и поплаве угрожавају Сребреник и Живинице

20

38

Тиндер мијења правила због генерације З

20

36

Дајхман објавио колико је продао ципела и зарадио новца у БиХ

20

25

Козарска Дубица: За санацију пет кључних тачака на водозаштитним објектима 2,4 милиона КМ

20

19

У Дервенти стабилно, нема потребе за ванредним мјерама

