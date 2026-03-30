Актив директора: Ђајићева накнадна "брига" за здравствене раднике велико разочарење

Актив директора јавних здравствених установа које пружају болничку здравствену заштиту у Републици Српској разочаран је изненадном исказаном "бригом" Владе Ђајића према здравственим радницима јер је константно проузроковао незадовољство и несугласице.
Из Актива директора су саопштили да је Ђајић користио систем за концентрацију ресурса у Универзитетски клинички центра Републике Српске, док су потребе других болница често остајале у другом плану, чиме је изазивао несугласице и незадовољство и у самом Активу, чији је члан био.
Како су истакли, пацијентима који путују стотинама километара није важан комфор, већ доступна и правовремена здравствена заштита.
Питања плата и услова рада биле су тема међу директорима, али, како је наведено, Ђајић није исказивао бригу, па због тога његово садашње иступање сматрају некоректним, посебно јер укључује кориштење здравствених радника у политичке сврхе.
- То сматрамо неприхватљивим - истакли су из Актива који остаје посвећен унапређењу здравственог система у интересу запослених и свих грађана Републике Српске, преноси РТРС.
Ђајић је данас у Народној скупштини рекао да здравствени радници заслужују веће плате и да би љекари, како каже, морали да имају најмање 5.000 КМ мјесечно.
3 седм9
3 седм0
3 седм7
3 мј3
