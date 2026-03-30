Нестале двије жене у БиХ, расписана потрага

30.03.2026 17:20

Фото: АТВ БЛ

Полиција Средњобосанског кантона трага за двије жене од 70 и 56 година, чији је нестанак пријављен Полицијској станици Нови Травник.

Жена из Словеније чији су иницијали М. П. пријавила је полицији јуче да се њена мајка Е. П. /70/ и жена М. Ј. /56/ не јављају на мобилни телефон, односно да су недоступне, саопштено је из Министарства унутрашњих послова Средњобосанског кантона.

Проглашена ванредна ситуација у Бањалуци

Навела је да је с њима посљедњи пут ступила у контакт 23. марта, те да су боравиле у хостелу Дримс у Новом Травнику, пише Срна.

Полиција је обавијестила све релевантне полицијске институција, а за несталим женама расписана је и оперативна потрага.

