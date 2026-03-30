Оптужена три лица за крађу струје, "Електрокрајину" оштетили за више од 21.000 КМ

30.03.2026 16:47

Окружно јавно тужилаштво у Приједору подигло је оптужнице против три лица из овог града због крађе струје чиме је бањалучкој "Електрокрајини" нанесена штета од 21.058 КМ, саопштено је данас из Тужилаштва.

Према оптужници, Б. М. је од неутврђеног дана до 26. августа 2022. године у својој трговачкој радњи искључио дисплеј бројила, чиме је онемогућио евиденцију утрошене струје, те неовлаштеним трошењем оштетио "Електрокрајину" за 14.569 КМ.

Оптужени П. Р. је од 9. фебруара 2020. до 8. фебруара 2021. године неовлаштено трошио електричну енергију у приземљу и гаражи породичне куће преко нерегистрованог мјерног уређаја и "Електрокрајини" причинио 4.046 КМ штете.

Оптужен је и К. М. да је од 23. јануара до 8. априла 2021. године скинуо пломбу са мјерног уређаја у свом фитнес центру и неовлаштено га прикључио на мрежу, те неовлаштено трошио струју оштетивши "Електрокрајину" за 2.443 КМ.

Кривичним закоником Републике Српске прописана је казна затвора од шест мјесеци до три године и новчана казна.

Оптужнице је потврдио Основни суд у Приједору.

