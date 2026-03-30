Logo
Large banner

Проглашена ванредна ситуација у Бањалуци

Аутор:

Славиша Ђурковић
30.03.2026 15:22

Коментари:

0
Фото: Grad Banja Luka

Због обилних сњежних падавина Штаб за ванредне ситуације Бањалука прогласио је данас, 30. март, ванредну ситуацију у мјесним заједницама које су највише погођене.

"Ванредна ситуација усљед елементарне непогоде изазване обилним сњежним падавинама проглашена је у сљедећим мјесним заједницама: Стричићи, Павићи, Доња Кола, Кола, Бочац, Агино Село, Љубачево, Крмине, Крупа на Врбасу, Рекавице 1 и 2, Карановац, Страчевица Дебељаци, Пријечани, Стартинска, Бронзани Мајдан, Кмећани, Голеши и Чесма", саопштено је страници Града.

Штаб је донио и закључак да се формира Стручно-оперативни тим за рјешавање изазова насталих усљед елементарне непогоде изазване обилним сњежним падавинама, који је овлаштен да у име Штаба размотри и предложи доношење наредбе о мобилизацији и употреби снага и средстава за заштиту и спасавање на подручју Бањалуке, а за потребе рјешавања изазова насталих усљед ванредне ситуације.

Буквалек без струје три дана

Бањалучко приградско насеље Буквалек удаљено свега пет километара од града због сњежних падавина није имало струје од петка.

Путна служба није реаговала, а аутобуски саобраћај је у потпуности обустављен.

Главни пут је у таквом стању да се два возила не могу мимоићи, што додатно угрожава безбједност и нормално функционисање живота у насељу.

Снијег у Бањалуци

Бања Лука

Проблеми у Бањалуци: Мјештани одржали мирни протест

Отежано одвијање саобраћаја на неколико дионица

Због одрона у насељу Пријечани (пут од Бањалуке према Великом Блашку), код Ловачког ресторана саобраћај се одвија отежано једном коловозном траком.

На путном правцу Подградци-Мраковица, саобраћај је и даље обустављен, због обрушених грана са дрвећа и снијега на коловозу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

vanredna situacija

Бањалука

Gradski štab za vanredne situacije

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Дојава о бомби

Бања Лука

Дојава о бомби у тржном центру "Делта" у Бањалуци

1 ч

1
Америчка морнарица у Хормушком мореузу

Свијет

Иран неће контролисати Ормуски мореуз: "Они су луди вјерски фанатици"

1 ч

0
МУП Српске послао обавјештење грађанима Бањалуке и Прњавора

Друштво

МУП Српске послао обавјештење грађанима Бањалуке и Прњавора

1 ч

0
Шпирић: Резултат напада на институције Српске - никад јачи Додик и СНСД

БиХ

Шпирић: Резултат напада на институције Српске - никад јачи Додик и СНСД

1 ч

0

Више из рубрике

Дојава о бомби

Бања Лука

Дојава о бомби у тржном центру "Делта" у Бањалуци

1 ч

1
Нова дојава о бомби, у току евакуација Гимназије у Бањалуци

Бања Лука

Нова дојава о бомби, у току евакуација Гимназије у Бањалуци

2 ч

0
Жељко Будимир

Бања Лука

Будимир: Утврђује се одакле су стигле дојаве о бомбама

2 ч

0
Влада Републике Српске

Бања Лука

Огласило се Министарство о дојавама о бомбама у школама у Бањалуци

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

13

Заказана сједница Предсједништва СНСД-а

16

09

Нинковић: "Чистоћа" доставила захтјев за поскупљење услуга

16

08

Ово су имена ухапшених који су подводили д‌јевојчице и плаћали им за сексуалне услуге

16

07

Новак Ђоковић стиже у Зеницу на утакмицу БиХ - Италија

16

03

Драма у Приштини: Урушио се пут, све пропало у огромну рупу!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner