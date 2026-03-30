Проглашена ванредна ситуација у Бањалуци

Аутор:Славиша Ђурковић
Због обилних сњежних падавина Штаб за ванредне ситуације Бањалука прогласио је данас, 30. март, ванредну ситуацију у мјесним заједницама које су највише погођене.
"Ванредна ситуација усљед елементарне непогоде изазване обилним сњежним падавинама проглашена је у сљедећим мјесним заједницама: Стричићи, Павићи, Доња Кола, Кола, Бочац, Агино Село, Љубачево, Крмине, Крупа на Врбасу, Рекавице 1 и 2, Карановац, Страчевица Дебељаци, Пријечани, Стартинска, Бронзани Мајдан, Кмећани, Голеши и Чесма", саопштено је страници Града.
Штаб је донио и закључак да се формира Стручно-оперативни тим за рјешавање изазова насталих усљед елементарне непогоде изазване обилним сњежним падавинама, који је овлаштен да у име Штаба размотри и предложи доношење наредбе о мобилизацији и употреби снага и средстава за заштиту и спасавање на подручју Бањалуке, а за потребе рјешавања изазова насталих усљед ванредне ситуације.
Бањалучко приградско насеље Буквалек удаљено свега пет километара од града због сњежних падавина није имало струје од петка.
Путна служба није реаговала, а аутобуски саобраћај је у потпуности обустављен.
Главни пут је у таквом стању да се два возила не могу мимоићи, што додатно угрожава безбједност и нормално функционисање живота у насељу.
Због одрона у насељу Пријечани (пут од Бањалуке према Великом Блашку), код Ловачког ресторана саобраћај се одвија отежано једном коловозном траком.
На путном правцу Подградци-Мраковица, саобраћај је и даље обустављен, због обрушених грана са дрвећа и снијега на коловозу.
