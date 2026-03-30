Шпирић: Резултат напада на институције Српске - никад јачи Додик и СНСД

30.03.2026 15:05

Замјеник предсједавајућег Дома народа Парламентарне скупштине БиХ Никола Шпирић рекао је данас Срни да су сви напади на предсједника Републике Српске и институционалну стабилност Српске резултирали никад јачим Милорадом Додиком и СНСД-ом.

"Сви они који су двије године водили политичку битку, вршили правни прогон предсједника Републике Српске и ударали на институционалну стабилност Српске добили су нешто сасвим супротно – никад јачег Милорада Додика који чини све да оспособи СНСД за једну велику и озбиљну побједу у октобру", истакао је Шпирић.

Према његовим ријечима, Додик не само да је враћен на политичку сцену у БиХ, него и на међународном плану.

"Добили су оно што нису жељели, добили су јаког Милорада Додика као регионалног лидера и добили су још снажнији СНСД", нагласио је Шпирић и констатовао да су Додикова и снага СНСД-а расли пропорционално са снагом напада на Српску и њене институције.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

