Компанија "Планет софт" упутила жалбу ЦИК-у БиХ

Компанија "Планет софт" из Бањалуке упутила је жалбу ЦИК-у због неједнаког третмана понуђача и фаворизовања фирме које је изабрана за за набавку опреме система за биометријску идентификацију бирача и за скенирање гласачких листића.
Члан Управе "Планет софта" Александар Милинковић рекао је Срни да је жалбом аргументовано погрешно чињенично стање и неразумијевања Закона о јавним набавкама БиХ од уговорног органа.
"Рок истиче данас, а ми нисмо хтјели чекати посљедњи тренутак", рекао је Милинковић.
Милинковић је навео да изабрана фирма "Смартматик" није доставила исправне референце нити је успјела адекватно доказати техничку усклађеност захтјевима.
"ЦИК БиХ их је фаворизова, па им је признао оно што је оспорио нама. Ми смо и то додатно истакли", рекао је Милинковић.
Он је појаснио да трећи понуђач "Артко компани", није гарантовао исправност и вјеродостојност.
ЦИК је за је за набавку опреме система за биометријску идентификацију бирача и за скенирање гласачких листића, одабрао понуду фирме "Смартматик" иако је била за 17 милиона скупља од оне коју је доставио "Планет софт".
