Logo
Large banner

Компанија "Планет софт" упутила жалбу ЦИК-у БиХ

30.03.2026 15:03

Коментари:

0
Фото: АТВ

Компанија "Планет софт" из Бањалуке упутила је жалбу ЦИК-у због неједнаког третмана понуђача и фаворизовања фирме које је изабрана за за набавку опреме система за биометријску идентификацију бирача и за скенирање гласачких листића.

Члан Управе "Планет софта" Александар Милинковић рекао је Срни да је жалбом аргументовано погрешно чињенично стање и неразумијевања Закона о јавним набавкама БиХ од уговорног органа.

"Рок истиче данас, а ми нисмо хтјели чекати посљедњи тренутак", рекао је Милинковић.

Милинковић је навео да изабрана фирма "Смартматик" није доставила исправне референце нити је успјела адекватно доказати техничку усклађеност захтјевима.

"ЦИК БиХ их је фаворизова, па им је признао оно што је оспорио нама. Ми смо и то додатно истакли", рекао је Милинковић.

Он је појаснио да трећи понуђач "Артко компани", није гарантовао исправност и вјеродостојност.

ЦИК је за је за набавку опреме система за биометријску идентификацију бирача и за скенирање гласачких листића, одабрао понуду фирме "Смартматик" иако је била за 17 милиона скупља од оне коју је доставио "Планет софт".

Подијели:

Тагови :

Planet Soft

ЦИК БиХ

izbori

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Петрић: Изборни губитници двије деценије понављају да губе изборе јер нема технологије

БиХ

Петрић: Изборни губитници двије деценије понављају да губе изборе јер нема технологије

6 д

0
ЦИК изабрано набављача скенера

БиХ

ЦИК изабрао "Смартматик" – није био први избор!

1 седм

2
Још једна фирма најавила жалбу на одлуку ЦИК-а

БиХ

Још једна фирма најавила жалбу на одлуку ЦИК-а

1 седм

0
Милорад Додик на конференцији за медије у Бањалуци.

БиХ

Додик коментарисао одлуку ЦИК-а о избору фирме за набавку скенера

1 седм

1

Више из рубрике

У петак почиње исплата мартовских пензија

БиХ

У петак почиње исплата мартовских пензија

5 ч

1
Кемал Адемовић напустио Елмедина Конаковића

БиХ

Кемал Адемовић напустио Елмедина Конаковића

1 д

0
Вулић: СДП "бригу за имовину" показао прекњижавајући на себе некретнине Савеза комуниста

БиХ

Вулић: СДП "бригу за имовину" показао прекњижавајући на себе некретнине Савеза комуниста

1 д

0
Elmedin Konakovic

БиХ

Цвијановић: Конаковић се озбиљно бламира

1 д

2

  • Најновије

  • Најчитаније

16

13

Заказана сједница Предсједништва СНСД-а

16

09

Нинковић: "Чистоћа" доставила захтјев за поскупљење услуга

16

08

Ово су имена ухапшених који су подводили д‌јевојчице и плаћали им за сексуалне услуге

16

07

Новак Ђоковић стиже у Зеницу на утакмицу БиХ - Италија

16

03

Драма у Приштини: Урушио се пут, све пропало у огромну рупу!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner