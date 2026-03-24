Петрић: Изборни губитници двије деценије понављају да губе изборе јер нема технологије

24.03.2026
12:20
Коментари:0
Додјела уговора о набавци опреме система за биометријску идентификацију бирача и за скенирање гласачких листића фирми чија је понуда 17 милиона КМ скупља од других је мантра изборних губитника, а не одлука ЦИК-а БиХ, изјавио је Срни бивши предсједник ЦИК-а БиХ Бранко Петрић.
Изборни губитници, напоменуо је, двије деценије понављају да губе изборе јер нема технологије.
"Народ је као за њих гласао, а неко је њих покрао, па не могу да стану у крај томе. Они су успјели то да сад наметну", рекао је Петрић.
Петрић је појаснио да би за избор понуде скупље 17 милиона КМ морао да постоји екстремни дисквалификаторан разлог за фирму која није изабрана.
"Тај дисквалификаторан разлог се морао разматрати већ у претходној фази, фази испитивања валидности понуда, па, ако је оцијењен као невалидан, онда би био елиминисан из конкуренције. Остану само они који су се квалификовали, који задовољавају све критеријуме", рекао је Петрић.
Он је истакао да се са 17 милиона КМ могла окренути комплетна изборна инфраструктура у БиХ за период до 10 година. "Та разлика би морала имати неко значајно образложење, а њега очигледно нема", рекао је Петрић.
Он је додао да су кривци и они који одлучују о народним средствима, па сада хоће и о животима.
"Кроз ту призму то треба гледати. Није циљ да се нешто уради, нису чланови ЦИК-а, њих нико ништа и не пита, њихово је само да изгласају", закључио је Петрић.
Конзорцијуму који предводи фирма "Смартматик БиХ" из Сарајева додијељен је уговор о набавци опреме система за биометријску идентификацију бирача и за скенирање гласачких листића вриједности 74,5 милиона КМ без ПДВ-а.
Против ове одлуке био је члан ЦИК-а Владо Рогић, који је рекао да је ово незаконита одлука, те указао да је понуда "Смартматика" за 17 милиона КМ већа од понуде групе коју предводи "Планетсофт" из Бањалуке.
Најновије
Најчитаније
12
38
12
33
12
28
12
20
12
19
Тренутно на програму