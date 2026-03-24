Обустављени радови на Коридору 5C јер Аутоцесте ФБиХ нису исплатиле извођаче радова

АТВ

24.03.2026

10:28

Коридор 5Ц
Фото: Screenshot / YouTube

Турска компанија Ценгиз Иншаат и бх. компанија Еуро-Асфалт, ангажоване на изградњи дијела аутоцесте у Федерацији Босне и Херцеговине, обуставиле су радове због великог дуговања ЈП Аутоцесте ФБиХ према извођачима.

Ценгиз је раније обавијестио Аутоцесте ФБиХ да ће 21. марта прекинути радове, што је, према незваничним информацијама из кругова владајућих странака за Klix.ba, и учињено. Ова компанија тренутно не изводи радове на дионици Медаково – Озимице, на Коридору 5C.

Радове је јуче обуставио и Еуро-Асфалт на дионици Путниково Брдо – Медаково, из истих разлога као и Ценгиз. Истовремено, овој компанији није исплаћена ни дионица Понирак – Враца, иако су радови на том дијелу већ завршени.

Кључни проблем лежи у дуговањима Аутоцеста ФБиХ, до којих је дошло након што је Европска инвестициона банка (ЕИБ) обуставила финансирање инфраструктурних пројеката. Разлог је истрага о потенцијалним незаконитостима у руководству овог јавног предузећа.

Из ЕИБ-а су раније за Klix.ba потврдили да је у току истрага о сумњивим активностима на Коридору 5C, коју од октобра води европско тужилаштво.

Према незваничним информацијама, ЕИБ је од Владе ФБиХ затражила именовање новог руководства Аутоцеста ФБиХ и суспензију постојећег, како би финансирање било настављено. Без тих средстава, предузеће није у могућности да измири обавезе према извођачима.

Премијер Федерације БиХ Нермин Никшић почетком мјесеца изјавио је да ће проблем бити ријешен и да ће средства за исплату извођачима бити оперативна до краја седмице.

„Неће бити застоја, настављамо радити“, поручио је Никшић 10. марта, али се та изјава није обистинила.

Он је тада истакао да „међународне финансијске институције немају право тражити смјене“, али је чињеница да имају могућност обуставе финансирања уколико постоје сумње у незаконито трошење средстава. Управо та одлука довела је до акумулирања дугова и, у коначници, до обуставе радова.

