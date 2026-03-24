"Позлило ми је од призора": Дјечак (5) пао са 8. спрата, није му било спаса!

Аутор:

АТВ

24.03.2026

09:06

Коментари:

0
Фото: Pexels

Дјечак (5) погинуо је након што је пао са 8. спрата зграде у Букурешту.

Трагедија се догодила у понедјељак око 18 часова, а свједоци кажу да је призор био стравичан.

– Чуо сам јак прасак, излетио сам на терасу и угледао језиву слику – свједочи један од станара зграде у којој се догодила трагедија.

Несрећни човјек истиче да му је позлило од призора, али да је одмах алармирао родитеље малишана, који нису ни били свјесни шта се догодило, преноси Телеграф.

У тренутку несреће дјечак је у стану био са оцем, мајком и братом. Међутим, нико није примијетио да је отишао у другу просторију…

Како је дошло до тога да малишан падне са тако велике висине утврдиће истрага.

Иако су екипе Хитне помоћи брзо стигле на лице мјеста, за дјечака није било спаса, преминуо је на лицу мјеста.

Како наводе комшије, у питању је породица арапског поријекла, и у згради живе већ четири године.

– Имају четворо дјеце, овај дјечак био је најмлађи. Знам да су родитељи и још једно дијете били у стану – рекао је комшија.

Комшије кажу да ништа није наговјештавало такву трагедију и да породица није проблематична. Беживотно тијело дјетета је пребачено на обдукцију. У међувремену, истражитељи покушавају да открију како се све догодило.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

