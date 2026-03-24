Logo
Large banner

24.03.2026

08:13

Експлозија у рафинерији Валеро у Тексасу, становници евакуисани
Фото: Tanjug/AP

Велика експлозија у рафинерији нафте Валеро у Порт Артуру приморала је становнике на евакуацију, саопштили су званичници.

Градоначелница Порт Артура Шарлот М. Мозес потврдила је да нико није повријеђен и апеловала је на становнике западног дијела града да остану код куће док ватрогасне екипе покушавају да угасе пожар, пренио је АП.

Рафинерија, која запошљава око 770 људи, може да преради око 435.000 барела нафте дневно.





Сукоб улази у нову фазу: Израел разматра помјерање границе до ријеке Литани

Државни посланик Кристијан Мануел навео је да Тексашка комисија за квалитет животне средине надгледа ситуацију и прати ваздух у околини.

Локални званичници су упозорили грађане да ограниче активности на отвореном и затворе прозоре и врата док се ситуација не стабилизује.

Узроци експлозије се утврђују.

Подијели:

Тагови :

Teksas

Експлозија

rafinerija

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner