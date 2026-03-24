Експлозија у рафинерији Валеро у Тексасу, становници евакуисани

24.03.2026
08:13
Велика експлозија у рафинерији нафте Валеро у Порт Артуру приморала је становнике на евакуацију, саопштили су званичници.
Градоначелница Порт Артура Шарлот М. Мозес потврдила је да нико није повријеђен и апеловала је на становнике западног дијела града да остану код куће док ватрогасне екипе покушавају да угасе пожар, пренио је АП.
Рафинерија, која запошљава око 770 људи, може да преради око 435.000 барела нафте дневно.
Државни посланик Кристијан Мануел навео је да Тексашка комисија за квалитет животне средине надгледа ситуацију и прати ваздух у околини.
Локални званичници су упозорили грађане да ограниче активности на отвореном и затворе прозоре и врата док се ситуација не стабилизује.
Узроци експлозије се утврђују.
