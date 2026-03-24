Оперисан Виктор Осимен, чека га дуга пауза!

24.03.2026
07:21
Фудбалер Галатасараја и репрезентативац Нигерије Виктор Осимен успешно је подвргнут операцији десне руке, саопштио је турски клуб.
Осимен је пре пет дана поломио руку у реванш утакмици осмине финала Лиге шампиона против Ливерпула (0:4).
У саопштењу турског клуба се наводи да је операцију извео клупски доктор Јенер Инџе у болници у Истанбулу.
Међутим, Галатасарај није навео колико ће дуго трајати опоравак нигеријског фудбалера.
