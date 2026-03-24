Данас се треба помолити за здравље, благостање и спас душе!

24.03.2026
07:14
Српска православна црква и њени вjерници данас прослављају Светог Софронија Јерусалимског.
Рођен у Дамаску од знаменитих родитеља. Сабравши светску мудрост, он не буде ипак задовољан него пође да сабира и чисто духовну мудрост. У лаври светог Теодосија нађе се са иноком Јованом Мошом, кога узе себи за учитеља, те заједно са њим крете да обиђе манастире и подвижнике у Мисиру. Циљ му бјеше, сваки дан научити више духовне мудрости. Све што су сазнали, записали су и послије издали у двије књиге под именом Лимонар или Цвећник.
Доцније су отишли у Рим где Моша умре остави у аманет Софронију да га пренесе или на Синај или у лавру Теодосијеву. Софроније испуни жељу свога учитеља и пренесе му тијело у лавру Теодосијеву, а потом задржа се у Јерусалиму, који баш у то вријеме би ослобођен од Персијанаца. Присуствовао је повратку Часног Крста из Персије, кога је цар Ираклије на својим леђима унио у Свети Град. Стари патријарх Захарија, повраћен такође из ропства, не поживе дуго, па кад се пресели у онај свијет, замијени га Модест, а послије овога, замијени блажени Софроније.Са особитом мудрошћу и ревношћу он управљаше црквом десет година.
Устајаше у одбрану Православља од монотелитске јереси, коју он на свом Сабору у Јерусалиму осуди прије него што она би осуђена на ВИ васељенском сабору. Написао је житије свете Марије Египћанке, саставио чин великог водоосвећења, и увео у разна богослужења неке нове химне и пјесме. Када арапски калиф Омар освоји Јерусалим, умоли га Софроније да поштеди хришћане, што Омар притворно и обећа.
Када убрзо Омар поче да пљачка и злоставља хришћане у Јерусалиму, Софроније се са многим вопљем мољаше Богу да га узме између живих на земљи, да не гледа оскрвњење светиња. И услиша Бог молитву његову, и узе га к себи у дворе Своје небесне 644. године.
Данас се обавезно помолите: "Истина ствари објави те стаду твоме као правило вјере, образац кротости и учитеља уздржања. Због тога си смирењем стекао високе почасти, а сиромаштвом богатства: Оче Софроније, моли Христа Бога да спасе душе наше."
