Извучени Лото 5 бројеви - ово су резултати

23.03.2026
20:10
Коментари:0
У 23. колу игре Лото игре Лото 5 није извучена главна премија која је била вриједна милион и 530 хиљада КМ.
Велики бубањ избацио је бројеве 26, 17, 12, 11 и 19
Допунски број био је 4.
Џокер број у овом колу носио је премију од 500 хиљада конвертибилних марака.
Извучени су бројеви 860912.
Ни у овој игри није извучен главни добитак.
Играчи ће већ у уторак имати нову прилику за милионске добитке у игри Лото 7 од 39.
Главна премија носи невјероватних 9.700.000 КМ, а Лото плус чак 4.100.000 КМ.
Расте и Џокер који се такође извлачи у уторак и биће вриједан преко 550.000 КМ.
Најновије
Најчитаније
21
02
21
02
21
00
20
49
20
48
Тренутно на програму