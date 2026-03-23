Један документ грађанима БиХ олакшава улазак у ЕУ

23.03.2026
Усљед све гласнијих најава могућег колапса од 10. априла, када на снагу поново ступи ЕЕС систем контроле за улазак у ЕУ, један документ грађанима БиХ може олакшати путовање.
Наиме, Хрватска од краја прошле године одобрава дозволе за олакшани улазак у ту државу у оквиру Националног програма олакшица.
Сви грађани БиХ којима се одобри Национални програм олакшица за улазак у Хрватску неће морати напуштати возило при сваком наредном уласку након увођења у ЕЕС систем уколико транзитирају преко Неума, односно улазе на територију те државе.
У супротном приликом транзитирања преко Неума и на уласку и на изласку из Хрватске, на оба гранична прелаза и граничном прелазу Клек и граничном прелазу Затон Доли мораће и након увођења у ЕЕС систем уласка у Европску унију фотографијом на терминалима потврђивати свој идентитет.
То ће исто бити обавезни и приликом сваког уласка или изласка.
Исто важи и за све држављане Црне Горе, Албаније, Србије, Сјеверне Македоније и Косова који имају намјеру транзитирати кроз Неум, односно улазити и боравити на територији Хрватске.
"Држављани трећих земаља на које се примјењује ЕЕС систем, први пут приликом уласка након успостављања ЕЕС система морају дати биометријске податке - отиске четири прста и фотографију лица. Сваки идући улазак и излазак у/из Хрватске подразумијева узимање фотографије лица. Наведено се примјењује и на гранични прелаз Клек и на гранични прелаз Затон Доли (транзит преко Неума)", појашњено је за портал "Слободна Босна".
"Уколико држављанин треће земље испуњава услове за Национални програм олакшица те уколико му је он одобрен, сваки идући пут након што му је креиран досје с биометријским подацима више не мора давати биометријске податке на систематској основи - отиске прстију или фотографију лица", додаје се у објашњееу.
Национални програм олакшица (НПО) у склопу система уласка/изласка (ЕЕС), с циљем олакшавања и убрзавања преласка границе намијењен је за држављане трећих земаља који често путују у Хрватску.
МУП Хрватске је појаснио о чему се ради, те за кога је све намијењен Национални програм олакшица и како на њега остварити право.
"Програм је намијењен путницима који немају боравишне дозволе, дуготрајне визе, пограничне пропуснице или не спадају у друге изузетке. Услови за остваривање приступа Националном програму олакшица прописани су у Законом о шенгенским границама, наводи МУП Хрватске.
Путници укључени у Национални програм олакшица неће подлијегати системским провјерама биометрије, сврхе боравка, мјеста поласка или расположивих средстава.
Након креирања ЕЕС досијеа, систем упоређује слику са чипа пасоша и податке сачуване у ЕЕС-у, без потребе да путник излази из возила.
Приступ Националном програму олакшица одобрава се само онима који имају креиран ЕЕС досје, испуњавају услове за улазак, имају важећи пасош, немају забрану уласка у систему СИС, не представљају пријетњу за јавни поредак, безбједност, здравље или међународне односе.
Осим тога, потребно је доказати потребу за честим путовањима, на примјер због породичних веза, посједовања и одржавања некретнина, школовања или лијечења, пословних или спортских активности, транзита преко Хрватске због непостојања саобраћајне инфраструктуре у сусједној земљи или други оправдани разлози.
"Програмом се олакшава улазак у Хрватску путника који учестало долазе у Хрватску, због чега се прије одобрења захтјева провјеравају чињенице попут поузданости, подобности и постојања стабилне економске ситуације код подносиоца захтјева, те постојање околности које упућују да држављанин треће земље има стварну намјеру напуштања Хрватске прије истека краткотрајног боравка", наводи МУП Хрватске.
Захтјев за одобрење приступа Националном програму олакшица држављанин треће земље може поднијети на граничном прелазу или у полицијској станици.
Период важења Националног програма олакшица не може премашити период важења пасоша, а учествовање у Националном програму олакшица ослобађа од изненадних темељних граничних контрола, које се спроводе ради безбједности и спречавања злоупотреба.
"Национални програм олакшица, за путнике који често путују, чини граничну контролу бржом и ефикаснијом, истовремено осигуравајући безбједност на спољашњој граници Хрватске и Европске уније", наводи МУП Хрватске.
Статус у програму одобрава се на период до једне године, с могућношћу продужења до пет година или до истека путне исправе.
Учесници и даље морају поштовати правила о краткотрајном боравку у Шенгену, односно до 90 дана у било којем периоду од 180 дана.
Аутоматизовани калкулатор ће након пуне примјене ЕЕС система пратити преостале дане краткотрајног боравка.
"Ако полицијски службеници утврде да особа више не испуњава услове програма или да услови нису били испуњени приликом одобрења, приступ Националном програму олакшица ће се опозвати", упозоравају из МУП-а Хрватске.
