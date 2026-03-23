Минић: Грађанима ћемо вратити 20 одсто новца, Влада Српске разматра начин

Влада Републике Српске ће размотрити начин на који ће се провести приједлог лидера СНСД-а о враћању дијела средстава од акциза на гориво грађанима Српске, истакао је на конференцији за новинаре премијер Саво Минић.

Он је истакао да ће Влада на првој наредној сједници донијети одлуке о враћању дијела акциза на гориво и то 10 одсто за привреду, а 20 одсто за грађане, најавио је премијер Републике Српске Саво Минић.

"Не очекују се поремећаји када је ријеч о снабдијевању у наредном периоду. Разматрају се све варијанте и прате се свјетска дешавања из сата у сат", истакао је Минић.

Додао је да су превозници заказали састанак са свима који су надлежни за рјешавање њиховог проблема у сриједу у Градишци.

Поручили су, како Минић додаје, да ће предмет њихове блокаде бити они који су не одазову, те да је Влада спремна за разговоре. На овај састанак, биће позвани и представници Хрватске.

Минић је истакао да ће сједница Владе Српске бити одржана у петак, те да ће се тада ићи са приједлогом реализације одлуке о враћању дијела средстава акциза на гориво.

Подсјећамо, Република Српска припрема нови модел подршке грађанима и привреди кроз поврат дијела средстава прикупљених од акциза на гориво како би се ублажио економски притисак изазван растом цијена, изјавио је раније данас предсједник СНСД-а Милорад Додик.