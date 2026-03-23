Минић: Нећемо дозволити блокирање границе, састанак у сриједу

Аутор:АТВ
23.03.2026
11:37
Коментари:0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић поручио је да Влада неће дозволити блокирање границе, али да разумије иницијативу и прихвата позив Конзорцијума Логистика БиХ за састанак у сриједу.
"Гдје год био састанак, представници Владе ће доћи. Проблем се мора ријешити, не можемо дозволити прекид функционисања привреде. Мислим да је био добар састанак, апсолутно разумијем наше превознике и идемо у правцу тог рјешавања", рекао је Минић.
Он је поручио и да ће се представници СНСД-а на свим нивоима укључити у рјешавање овог проблема и да имају и приједлог да се блокира статус уласка у ЕУ док се не ријеши проблем превозника.
Представник Конзорцијума Логистика Дино Дурмић рекао је да је састанак у Влади Српске био конструктиван и позвао представнике владе ФБиХ, Српске и као Савјет министара да у сриједу одрже састанак.
"Састанак је био конструктиван, радили смо на неким техничким питањима гдје се премијер Српске Саво Минић конкретно ангажовао да се неки проблеми који су у његовој надлежности одмах рјешавају", навео је Дурмић.
Међутим, закључено је да су за већину проблема надлежне обје владе и Савјет министра.
"Зато, позивамо представнике владе ФБиХ, Српске, као и Савјет министара да у сриједу одржимо састанак. Наш приједлог је да то буде на ГП Градишка у 12.00 часова, али прихватамо и друго мјесто састанка. Предлажемо Градишку, јер би хтјели да Савјет министара иницира да на том састанку буду и представници Владе Хртватске. Уколико се нека од институција не одазове на тај састанак, приморани смо да протесте усмјеримо ка тим институцијама", поручио је Дурмић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч1
Република Српска
6 ч1
Најновије
Најчитаније
13
33
13
27
13
25
12
55
12
52
Тренутно на програму