Елек за АТВ: Урађено пројектовање највеће инвестиције у историји Републике Српске

Аутор:АТВ
23.03.2026
08:42
Коментари:0
Урађено је пројектовање највеће инвестиције у историји Републике Српске од 800 милиона КМ, а то је гасификација западног дијела Републике Српске, рекао је Недељко Елек, директор компаније "Сарајево Гас".
"Ми радимо увелико у више фаза. Прва фаза је била гасификација Источног Сарајева која је завршена гасификацијом топлане. Радили смо гасну станицу на Палама и гасификовали цијелу Јахорину. Тренутно се ради гасификација Шеховића, Милића и Власенице и то ће да буде готово у августу ове године. Урађено је и пројектовање највеће инвестиције у историји Републике Српске од 800 милиона КМ, а то је гасификација западног дијела Републике Српске", рекао је Недељко Елек, директор компаније "Сарајево Гас".
Елек појашњава да су припреме за овакав пројекат дуго трајале као и да се за 14 мјесеци очекује и гасификација града Бањалука.
"Кубик гаса у Источном Сарајеву је 1 КМ,а кубик воде је 1,5 КМ. Имате енергент који је јефтинији од воде, то је гасификација. Бањалука је често на листи најзагађенијих градова, па са тим рјешавамо и тај проблем. Добијамо јефтине енергенте и енергент које не само за становништво него и за продуктивност привреде", каже Елек.
Пројекат гасовода повезан је са Србијом и Хрватском што претстваља велику развојну шансу за Републику Српску, појашњава Елек.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
10
35
10
32
10
23
10
19
10
16
Тренутно на програму