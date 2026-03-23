Елек за АТВ: Урађено пројектовање највеће инвестиције у историји Републике Српске

Аутор:

АТВ

23.03.2026

08:42

Недељко Елек
Фото: АТВ

"Ми радимо увелико у више фаза. Прва фаза је била гасификација Источног Сарајева која је завршена гасификацијом топлане. Радили смо гасну станицу на Палама и гасификовали цијелу Јахорину. Тренутно се ради гасификација Шеховића, Милића и Власенице и то ће да буде готово у августу ове године. Урађено је и пројектовање највеће инвестиције у историји Републике Српске од 800 милиона КМ, а то је гасификација западног дијела Републике Српске", рекао је Недељко Елек, директор компаније "Сарајево Гас".

Елек појашњава да су припреме за овакав пројекат дуго трајале као и да се за 14 мјесеци очекује и гасификација града Бањалука.

"Кубик гаса у Источном Сарајеву је 1 КМ,а кубик воде је 1,5 КМ. Имате енергент који је јефтинији од воде, то је гасификација. Бањалука је често на листи најзагађенијих градова, па са тим рјешавамо и тај проблем. Добијамо јефтине енергенте и енергент које не само за становништво него и за продуктивност привреде", каже Елек.

Пројекат гасовода повезан је са Србијом и Хрватском што претстваља велику развојну шансу за Републику Српску, појашњава Елек.

