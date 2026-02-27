Logo
Large banner

Успјех дугогодишњег рада Хидроелектране на Дрини жеља за унапријеђењем система електропривреде Српске

Извор:

АТВ

27.02.2026

12:03

Коментари:

0
Хидроелектрана на Дрини у Вишеграду
Фото: АТВ

Успјех дугог рада Хидроелектране Вишеград посвећеност свих радника као и жеља за унапријеђењем система електропривреде Републике Српске, каже Недељко Перишић директор Хидроелектране на Дрини.

"Сваки појединац од нас 308 запослених доживљава Хидроелектрану као свој дом, као дио неког свог доприноса. Оно је што је врло важно је да су свјесни одговорности коју носимо у овим специфичним енергетским тренуцима", каже Недељко Перишић директор Хидроелектране на Дрини.

Перишић каже да је разлог успјеха дугог рада засигурно посвећеност свих радника као и жеља за унапријеђењем система електропривреде Републике Српске.

Подијели:

Тагови :

Хидроелектрана Вишеград

електрична енергија

Недељко Перишић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Лоша хидролошка година за хидроелектране у Српској

Друштво

Лоша хидролошка година за хидроелектране у Српској

4 мј

0
Хидроелектрана Вишеград један од стубова енергетског система Српске

Република Српска

Хидроелектрана Вишеград један од стубова енергетског система Српске

7 ч

0
Хидроелектране производе пуном паром

Република Српска

Хидроелектране производе пуном паром

2 седм

0
Милановић: Доток је стабилизован

Бања Лука

Милановић: Доток је стабилизован

11 мј

0

Више из рубрике

Хидроелектрана Вишеград један од стубова енергетског система Српске

Република Српска

Хидроелектрана Вишеград један од стубова енергетског система Српске

7 ч

0
Милорад Додик

Република Српска

Додик подржао приједлог БОРС-а да 1. март буде дан жалости

18 ч

1
Уставни суд Републике Српске

Република Српска

Одбачене апелације о оцјени уставности именовања в.д. предсједника Српске

19 ч

2
Болница „Свети архиђакон Стефан, 9.јануар“ у Требињу

Република Српска

Нова ера здравства на југу Српске: Требињска болница отвара врата пацијентима

19 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

55

Потресно свједочанство оца Живка Кнежевића о погибији сина Браце: "И сада га сањам"

14

48

Додик са Гојковићевом: Јачање јединства српског народа, темељ наше политике

14

47

ЦИК БиХ потврдила: Општина добила новог начелника

14

28

Ово су парови осмине финала Лиге Европе и Лиге Конференција

14

18

Протест у Сарајеву: Демонстранти позивају раднике Тужилаштва КС да отворе прозоре

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner