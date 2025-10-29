Logo

Лоша хидролошка година за хидроелектране у Српској

Извор:

АТВ

29.10.2025

19:30

Коментари:

0
Лоша хидролошка година за хидроелектране у Српској

Већ сада се зна да је енерго година лоша. Термоелктране гуше стари проблеми, а хидро погони се боре са недостатком воде. Сви ће своје проблеме ускоро изнијети и пред министрима, планира се тематска сједница Владе Српске.

Док куцкају извјештаје и пишу краткорочне и средњорочне планове за тематску сједницу Владе о стању у енерго сектору у свим хидроелектранама Српске сабирају и лоше производне резултате. У Матичном предузећу већ су их сабрали.

''Хидроелектране су ребалансирале своје планове у односу на онај план који је био на почетку године и они су сада на неких 80% од тих ребалансираних планова. Када би гледали у односу на планове са почетка године нису ни на неких 60%'', казао је Иван Копривица, извршни директор ЕРС-а.

То је лоше кажу у ЕРС-у. Не памти се мање кише кажу ченици хидропогона. Теже је проточним електранама. У Вишеграду призивају кишу.

''Морамо очекивати да у овом завршетку године односно у посљедњем кварталу да би се то могло ипак промијенити на боље, односно очекујемо одређену количину падавина које поправити те билансе производње'', рекао је Дарко Андрић, извршни директор за производњу и управљање у ХЕ на Дрини.

А да би се поправио биланс стања у Билећком језеру потребне су огромне количине воде. Ова акумулација никад празнија, ипак много је значила.

''Ипак је систем ХЕТ-а наша златна резерва гледамо да ту акумулацију користимо само у оним најскупљим сатима када су цијене на берзи око 200 и више евра'', казао је Иван Копривица, извршни директор ЕРС-а.

''Тренутна кота је нешто испод 355м над морем што значи да је билећка акумулација у овом моменту празна нешто више од 45м'', рекао је Илија Таминџија, извршни директор за производњу и техничке послове ХЕТ-а.

За лошу хидрологију и лош угаљ у Влади Републике Српске имају разумјевања али за лоше и несавјесно управљање неће имати. Увелико се спрема темастка сједница Владе на тему стања енерго сектора Српске.

Из ресорног министарства су ових дана челницима енерго предузећа послали послеедње упозорење и дали рок од десетак дана да се доставе извјештаји о пославњу али и скуцкају планови за излазак из кризе.

Кризе би могло бити и са фотељама. У колико се тражени документи не доставе биће смјена директора, још прије неколико дана су упозорили Саво Минић и Петар Ђокић.

