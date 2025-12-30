Вријеме сутра сунчано али хладно

Извор:
СРНА
30.12.2025
13:47
Коментари:0
У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ сутра ће бити претежно сунчано и хладно вријеме, уз температуру ваздуха до шест степени Целзијусових.
Ујутро ће бити ведро и хладно, понегдје са јаким мразом, док ће од југозапада ка истоку бити промјенљиво до претежно облачно уз по коју пахуљу снијега, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Јутарња температура ваздуха биће од минус осам до минус три, на југу до нула, у вишим предјелима од минус 12, а дневна од нула до три, на југу до шест, у вишим предјелима од минус три степена Целзијусова.
На југу већи дио дана биће сунчано, уз јаке ударе буре. Увече се очекује наоблачење са сјевера.
У новогодишњој ноћи биће промјенљиво до претежно облачно и хладно, на сјеверу и вјетровито. У Херцеговини уз слабљење вјетра.
Температура ваздуха у ноћи на четвртак износиће од минус пет до минус два, на југу око два, а у вишим предјелима око минус девет степени Целзијусових.
У Српској и ФБиХ данас је сунчано вријеме, уз пораст облачности, понегдје у централним и источним подручјима забиљежен је слаб снијег, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.
Температура ваздуха у 13.00 часова: Бјелашница минус 11, Хан Пијесак минус три, Соколац и Чемерно минус два, Калиновик, Кнежево, Мраковица и Србац минус један, Сарајево, Вишеград, Рудо и Фоча нула, Дринић и Сребреница један, Бањалука, Гацко, Мркоњић Град, Нови Град и Рибник два, Добој три, Зворник и Приједор четири, Бијељина и Билећа пет, Мостар девет и Требиње 11 степени Целзијусових.
