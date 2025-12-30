Logo
Large banner

Вријеме сутра сунчано али хладно

Извор:

СРНА

30.12.2025

13:47

Коментари:

0
Vremenska prognoza
Фото: Unsplash

У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ сутра ће бити претежно сунчано и хладно вријеме, уз температуру ваздуха до шест степени Целзијусових.

Ујутро ће бити ведро и хладно, понегдје са јаким мразом, док ће од југозапада ка истоку бити промјенљиво до претежно облачно уз по коју пахуљу снијега, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Јутарња температура ваздуха биће од минус осам до минус три, на југу до нула, у вишим предјелима од минус 12, а дневна од нула до три, на југу до шест, у вишим предјелима од минус три степена Целзијусова.

На југу већи дио дана биће сунчано, уз јаке ударе буре. Увече се очекује наоблачење са сјевера.

У новогодишњој ноћи биће промјенљиво до претежно облачно и хладно, на сјеверу и вјетровито. У Херцеговини уз слабљење вјетра.

tuzilastvo bih

Хроника

Подигнуте оптужница у предмету са доказима из "Скај" апликације, ево ко је све оптужен

Температура ваздуха у ноћи на четвртак износиће од минус пет до минус два, на југу око два, а у вишим предјелима око минус девет степени Целзијусових.

У Српској и ФБиХ данас је сунчано вријеме, уз пораст облачности, понегдје у централним и источним подручјима забиљежен је слаб снијег, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.

Додик-Милорад-АТВ

Република Српска

Додик: Дан Републике - 9. јануар, без обзира на оспоравања

Температура ваздуха у 13.00 часова: Бјелашница минус 11, Хан Пијесак минус три, Соколац и Чемерно минус два, Калиновик, Кнежево, Мраковица и Србац минус један, Сарајево, Вишеград, Рудо и Фоча нула, Дринић и Сребреница један, Бањалука, Гацко, Мркоњић Град, Нови Град и Рибник два, Добој три, Зворник и Приједор четири, Бијељина и Билећа пет, Мостар девет и Требиње 11 степени Целзијусових.

Подијели:

Тагови:

невријеме

Вријеме

Sunčano

hladno

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Укинута пресуда некадашњем замјенику правобраниоца Републике Српске

Хроника

Укинута пресуда некадашњем замјенику правобраниоца Републике Српске

3 ч

0
Сека Алексић открила са којим поремећајем се бори, исто има и Дејвид Бекам

Сцена

Сека Алексић открила са којим поремећајем се бори, исто има и Дејвид Бекам

3 ч

0
Гацко: Усвојен рекордни буџет без расправе, oпозиција без амандмана

Градови и општине

Гацко: Усвојен рекордни буџет без расправе, oпозиција без амандмана

3 ч

0
Иран: Одговор на било какву агресију биће суров

Свијет

Иран: Одговор на било какву агресију биће суров

3 ч

0

Више из рубрике

Од исмијавања до новог дома: Марковићима након виралног снимка стигле најљепше вијести

Друштво

Од исмијавања до новог дома: Марковићима након виралног снимка стигле најљепше вијести

3 ч

0
Загађен ваздух у Бањалуци

Друштво

Ваздух у овим градовима поприлично нездрав

4 ч

0
Потписан уговор о градњи дионице ауто - пута од Бијељине до Брчког

Друштво

Потписан уговор о градњи дионице ауто - пута од Бијељине до Брчког

6 ч

0
Данас углавном сунчано, крајем дана понегдје могућ и слаб снијег

Друштво

Данас углавном сунчано, крајем дана понегдје могућ и слаб снијег

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

45

Додик: Покушај напада на Путинову резиденцију је терористички чин

16

39

Хитне службе евакуишу заробљене на жичари, прве фотографије са лица мјеста

16

39

Умро од туге за сином: Ратомир није могао да се помири да његовог Далибора више нема, дан касније склопио очи

16

28

Да ли се трансплантацијом преносе сјећања и особине донора? Ево шта кажу пацијенти

16

23

Интервенција полиције у Ботуну унијела нове подјеле у црногорску политику и друштво

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner