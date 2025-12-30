Logo
Large banner

Подигнуте оптужница у предмету са доказима из "Скај" апликације, ево ко је све оптужен

Извор:

СРНА

30.12.2025

13:36

Коментари:

0
Подигнуте оптужница у предмету са доказима из "Скај" апликације, ево ко је све оптужен

Тужилаштво БиХ подигло је оптужницу против 12 физичких и шест правних лица који се терете за организовани криминал у вези са прањем новца у предмету са доказима из апликације "Скај".

Оптужницом су обухваћени Елмедин Каришик, Сеид Хаџибајрић, Мехмед Дедић, Емир Каришик, Един Брбутовић, Бојан Веселиновић, Едина Каришик, Емина Рого, Мурис Бешлагић, Огњен Орашанин, Адис Ђонко и Селма Маглић.

На оптужници су и правне особе из Сарајева "Плаза груп", "Аријанс", "Паркинг тим", "Еуропарк", "Шемрани" и "Бренд вижн".

Они се терете да су од 2017. до 2024. године велике износе новца, који потиче од трговине кокаина из Јужне Америке у Европу, стављали у законите новчане токове путем редовних пословних активности више правних лица, као и кроз куповину и изградњу некретнина, те куповину и такозвано рударење криптовалута.

Оптужени су се путем криптоване апликације "Скај" међусобно договарали у вези са извршењем кривичних дјела, саопштено је из Тужилаштва БиХ.

Више од шест милиона КМ пребацивано је преко границе на територију БиХ скривено у возилима и на друге начине, а потом је тај новац стављан у редовне токове.

Тужилаштво БиХ и партнерске институције извршили су блокирање и привремено одузимање више некретнина, возила, предмета велике вриједности као и крипто-валута.

Подијели:

Таг:

Тужилаштво БиХ

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Укинута пресуда некадашњем замјенику правобраниоца Републике Српске

Хроника

Укинута пресуда некадашњем замјенику правобраниоца Републике Српске

3 ч

0
Бијељина прелази на привремено финансирање

Градови и општине

Бијељина прелази на привремено финансирање

4 ч

0
Милорад Додик

БиХ

Додик: У БиХ не постоји владавина права, Словенија преварила УН

4 ч

2
Жељко Митровић даје 100 нових отказа на Пинку: Не долазе на посао, а примају плату!

Сцена

Жељко Митровић даје 100 нових отказа на Пинку: Не долазе на посао, а примају плату!

5 ч

0

Више из рубрике

Укинута пресуда некадашњем замјенику правобраниоца Републике Српске

Хроника

Укинута пресуда некадашњем замјенику правобраниоца Републике Српске

3 ч

0
"Аудијем" побјегли од полиције која је утврђивала идентитет сувозача, убрзо ухапшени

Хроника

"Аудијем" побјегли од полиције која је утврђивала идентитет сувозача, убрзо ухапшени

5 ч

0
Огласило се Тужилаштво о пуцњави у Требињу

Хроника

Огласило се Тужилаштво о пуцњави у Требињу

6 ч

0
Пуцњава у Требињу, једна особа рањена

Хроника

Пуцњава у Требињу, једна особа рањена

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

45

Додик: Покушај напада на Путинову резиденцију је терористички чин

16

39

Хитне службе евакуишу заробљене на жичари, прве фотографије са лица мјеста

16

39

Умро од туге за сином: Ратомир није могао да се помири да његовог Далибора више нема, дан касније склопио очи

16

28

Да ли се трансплантацијом преносе сјећања и особине донора? Ево шта кажу пацијенти

16

23

Интервенција полиције у Ботуну унијела нове подјеле у црногорску политику и друштво

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner