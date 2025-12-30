Подигнуте оптужница у предмету са доказима из "Скај" апликације, ево ко је све оптужен

Извор:
СРНА
30.12.2025
Тужилаштво БиХ подигло је оптужницу против 12 физичких и шест правних лица који се терете за организовани криминал у вези са прањем новца у предмету са доказима из апликације "Скај".
Оптужницом су обухваћени Елмедин Каришик, Сеид Хаџибајрић, Мехмед Дедић, Емир Каришик, Един Брбутовић, Бојан Веселиновић, Едина Каришик, Емина Рого, Мурис Бешлагић, Огњен Орашанин, Адис Ђонко и Селма Маглић.
На оптужници су и правне особе из Сарајева "Плаза груп", "Аријанс", "Паркинг тим", "Еуропарк", "Шемрани" и "Бренд вижн".
Они се терете да су од 2017. до 2024. године велике износе новца, који потиче од трговине кокаина из Јужне Америке у Европу, стављали у законите новчане токове путем редовних пословних активности више правних лица, као и кроз куповину и изградњу некретнина, те куповину и такозвано рударење криптовалута.
Оптужени су се путем криптоване апликације "Скај" међусобно договарали у вези са извршењем кривичних дјела, саопштено је из Тужилаштва БиХ.
Више од шест милиона КМ пребацивано је преко границе на територију БиХ скривено у возилима и на друге начине, а потом је тај новац стављан у редовне токове.
Тужилаштво БиХ и партнерске институције извршили су блокирање и привремено одузимање више некретнина, возила, предмета велике вриједности као и крипто-валута.
