Logo
Large banner

"Аудијем" побјегли од полиције која је утврђивала идентитет сувозача, убрзо ухапшени

30.12.2025

10:52

Коментари:

0
"Аудијем" побјегли од полиције која је утврђивала идентитет сувозача, убрзо ухапшени

Припадници Полицијске станице Лопаре ухапсили су возача из Бијељине чији су иницијали П.Б. јер је док је полиција утврђивала идентитет сувозача стартовао возило, након чега су побјегли.

Полиција је "ауди" којим је управљао П.Б. зауставила у Прибоју, на магистралном путу Бијељина-Тузла, саопштено је из бијељинске Полицијске управе.

Оперативним радом на терену П.Б. је пронађен и ухапшен због постојања основа сумње да је починио кривично дјело спречавање службеног лица у вршењу службене дужности.

О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бијељини који је наредио да против П.Б. буде достављен извјештај о почињеном кривином дјелу.

Подијели:

Тагови:

Бијељина

хапшење

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Кремљ: Напад на Путинову резиденцију терористички акт, наша војска зна како да одговори

Свијет

Кремљ: Напад на Путинову резиденцију терористички акт, наша војска зна како да одговори

1 ч

0
Огласило се Тужилаштво о пуцњави у Требињу

Хроника

Огласило се Тужилаштво о пуцњави у Требињу

1 ч

0
Министарство финансија одбацује нетачну и злонамјерну изјаву Конаковића

Република Српска

Министарство финансија одбацује нетачну и злонамјерну изјаву Конаковића

2 ч

0
Ужас у кући: Пронађена два мушка тијела

Регион

Ужас у кући: Пронађена два мушка тијела

2 ч

0

Више из рубрике

Огласило се Тужилаштво о пуцњави у Требињу

Хроника

Огласило се Тужилаштво о пуцњави у Требињу

1 ч

0
Пуцњава у Требињу, једна особа рањена

Хроника

Пуцњава у Требињу, једна особа рањена

2 ч

0
Укинута пресуда за убиство Ћулума, Шакићу ново суђење

Хроника

Укинута пресуда за убиство Ћулума, Шакићу ново суђење

2 ч

0
Оптужница против четири лица за злочине над српским и хрватским цивилима у Зеници

Хроника

Оптужница против четири лица за злочине над српским и хрватским цивилима у Зеници

2 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

13

Бијељина прелази на привремено финансирање

12

07

Ваздух у овим градовима поприлично нездрав

11

41

Додик: Неће проћи бошњачки политички пројекат насељавања Српске ради њеног гашења

11

37

Жељко Митровић даје 100 нових отказа на Пинку: Не долазе на посао, а примају плату!

11

30

Ово су најсрећнији датуми за вјенчање у 2026. години

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner