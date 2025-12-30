"Аудијем" побјегли од полиције која је утврђивала идентитет сувозача, убрзо ухапшени

30.12.2025
10:52
Коментари:0
Припадници Полицијске станице Лопаре ухапсили су возача из Бијељине чији су иницијали П.Б. јер је док је полиција утврђивала идентитет сувозача стартовао возило, након чега су побјегли.
Полиција је "ауди" којим је управљао П.Б. зауставила у Прибоју, на магистралном путу Бијељина-Тузла, саопштено је из бијељинске Полицијске управе.
Оперативним радом на терену П.Б. је пронађен и ухапшен због постојања основа сумње да је починио кривично дјело спречавање службеног лица у вршењу службене дужности.
О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бијељини који је наредио да против П.Б. буде достављен извјештај о почињеном кривином дјелу.
