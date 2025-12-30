Logo
Министарство финансија одбацује нетачну и злонамјерну изјаву Конаковића

Министарство финансија одбацује нетачну и злонамјерну изјаву Конаковића
Из Министарства финансија Републике Српске одбацили су нетачне и злонамјерне изјаве министра иностраних послова у Савјету министара Елмедина Конаковића који, сијући мржњу према Републици Српској, додатно компликује односе са Федерацијом БиХ

Господине Конаковићу, у вријеме мира и праштања када је већина грађана Републике Српске и ФБиХ у празничној и породичној атмосфери, такве изјаве Вам не приличе, је је стање сљедеће: Република Српска већ 19 квартала за редом биљежи привредни раст, што се не може оспорити, јер су то званични подаци Републичког завода за статистику - поручили су Конаковићу из Министарства финансија Српске.

Поводом његове изјаве да "ФБиХ носи на леђима Републику Српску", из Министарству финансија Срни је речено да су апсолутно нетачне информације да Република Српска живи на рачун ФБиХ и наглашавају да то може рећи само онај ко не познаје фискални систем у БиХ.

"Господине Конаковићу немојте Ви да се бавите Републиком Српском и да износите нетачне и злонамјерне информације о наводној "пљачки". Водите рачуна о БиХ која апсолутно не функционише", нагласили су у Министарству финансија Српске.

Наводећи да је далеко од тога да Република Српска живи на рачун ФБиХ, из Министарства су подсјетила да Република Српска потражује од ФБиХ средства по пресуди Суда БиХ од 2018. године и то још није наплаћено, а да не говоре о расподјели средстава од путарина.

"Предлажемо Вам да се суздржите од негативних и злих коментара према Републици Српској и да поведете бригу да се отвори мост на Сави, јер тренутно стање производи огромну штету за цијелу БиХ. Такође, најављено је да ће због таквог стања и сусједна држава покренути тужбу против БиХ", истакли су у Министарству финансија Републике Српске.

Елмедин Конаковић

Република Српска

Федерација БиХ

Министарство финансија

