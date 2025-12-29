СНСД: "Блануша да упозна јавност о ставовима - 9. јануар, Шмит, одузимање надлежности"

Извор:
СРНА
29.12.2025
17:59
Коментари:4
С обзиром на избор Бранка Блануше за предсједника највеће опозиционе странке /СДС/ и најављену кандидатуру за предсједника Републике Српске на изборима наредне године, у СНСД-у сматрају да је потребно да се јавност упозна о његовим ставовима о актуелним и важним политичким темама.
"Зато је легитимно и нужно поставити сљедећа питања: Да ли сматра Кристијана Шмита легитимним високим представником или не; да ли 9. јануар види као Дан Републике Српске или као 'неуставан празник'; да ли сматра да се насилно одузете надлежности Републици Српској морају вратити како би БиХ уопште могла функционисати; да ли му је прихватљиво да Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ, без сагласности Републике Српске, преузима надлежности и именује главног преговарача и његову канцеларију и коначно, да ли ће, чак и без већинске подршке народа из Републике Српске, са својим представницима бити дио пробосанске већине на нивоу БиХ када то политички одговара, као што су представници СДС-а у Парламентарној скупштино већ планирали?", упитали су Бланушу из СНСД-а.
Уколико изостану јасни одговори на ова питања, саопштено је из СНСД-а, Блануша ће остати још један у низу безличних и недораслих предсједника СДС-а, недостојних функције коју обављају - људи који су, умјесто да артикулишу политичке циљеве Републике Српске, бирали да буду инструмент у рукама пробосанских политичких структура и њихових ментора из иностранства, радећи директно на њеном политичком обесмишљавању.
"С друге стране, уколико покаже државничку одговорност, јасан политички став и спремност да досљедно штити интересе Републике Српске, СНСД ће, као и до сада, знати да поздрави сваку здраву и одговорну националну политику без обзира да ли долази из власти или опозиције.
Републици Српској данас нису потребни политички калкуланти и послушници, већ људи са ставом, храброшћу и јасном визијом њеног политичког пута"; истиче се у саопштењу СНСД-а.
