Блануша кандидат СДС-а за предсједника Републике Српске 2026. године

Извор:
АТВ
28.12.2025
14:53
Коментари:2
СДС је одлучио да ће кандидат ове странке за функцију предсједника Републике Српске бити Бранко Блануша.
Ово је и дефинитивна потврда да ће Српска демократска странка ићи са кандидатом за функцију предсједника Републике Српске, док се друга инокосна функција за члана Предсједништва БиХ није спомињала. Ово је био приједлог градоначелника Бијељине Љубише Петровића.
"Овдје сам пренио одлуке органа СДС-а. Ово данас је одлука Скупштине СДС-а. С обзиром да сам ја предсједник странке, морам поштовати органе странке. Разговараћемо и са другим опозиционим странкама везано за кандидатуре за инокосне функције", рекао је Блануша.
Одлука СДС-а пољуљаће односе са Покретом Сигурна Српска Драшка Станивуковића који је у ранијим изјавама тражио од највеће опозиционе странке у Републици Српској да овакве одлуке буду плод договора унутар опозиције.
Станивуковићев покрет је требало данас да одржи сједницу Главног одбора, међутим, отказали су је због сједнице СДС-а.
Претходно је и Небојша Вукановић који је био присутан на сједници Скупштине СДС-а најављивао да ће СДС дати кандидата за предсједника Републике Српске, док ће он лично бити кандидат за члана Предсједништва БиХ.
Иако децидно није одбијено, ово би значило да је СДС промијенио ранији тврди став Милана Миличевића да ће имати кандидате за обје инокосне функције, као и нешто блажи став Јовице Радуловића да ће се о томе договарати.
