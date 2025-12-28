Logo
Број 1411 до сада позван 72.899 пута

У оквиру акције "С љубављу храбрим срцима" број 1411 је до сада позван 72.899 пута.

Од 2010. када је на иницијативу тадашњег предсједника Републике Српске Милорада Додика одржано прво донаторско вече, Српска, њени грађани и институције уједињују се у хуманости, са циљем да помогну онима којима је то најпотребније.

16. донаторско вече, које је у петак одржано у Административном центру Владе Републике Српске, оцијењено је као изузетно успјешно.

Прикупљено је више средстава него што је потребно за оснивање и опремање центара за специјалистичке социјалне услуге за дјецу и омладину са потешкоћама у развоју у Бањалуци, Дервенти и Фочи.

