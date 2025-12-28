Од јануара ново повећање пензија од 6,5 одсто

Извор:
СРНА
28.12.2025
11:29

Фонд ПИО Републике Српске редовно исплаћује пензије за око 294.000 корисника које од јануара очекује ново повећање од минимум 6,5 одсто, што ће допринијети очувању достигнутог нивоа стандарда корисника права, изјавио је Срни директор Фонда Младен Милић.
Милић је истакао да се очекује наставак тренда смањења процента раста броја корисника, али и тренд раста и побољшања процента у структури корисника права, и то старосних у односу на породичне и инвалидске.
Он је навео и да је буџет Фонда за сљедећу годину први пут прелази двије милијарде и износи 2,194 милијарде КМ.
Милић је навео да очекује да у наредној години наставе са побољшањем свих показатеља пословања, што ће омогућити унапређење и побољшање постојећег интегрисаног информационог система, наставак дигитализације и прелазак на беспапирно пословање.
- Од посебног је значаја боља сарадња са корисницима наших услуга у погледу јасног праћења наших инструкција и позива и њиховог правовременог одзива, који ће у коначници довести до максималног нивоа задовољства корисника наших услуга и нас самих - рекао је Милић.
Нагласио је да ће сваки радник Фонда ПИО дати свој максимални допринос с циљем остварења свих планских величина и максималног задовољства корисника услуга.
Заједнички рад, нагласио је Милић, отворена сарадња и правовремено информисање и поступање по захтјевима донијеће максимално задовољство објема странама, свим корисницима Фонда ПИО Републике Српске и његовим радницима.
- Оваквим одговорним поступањем и отвореном сарадњом градимо и јачамо успостављени систем и нашу Републику Српску - рекао је Милић.
Он је навео да се максимално задовољство свих корисника Фонда ПИО постиже љубазношћу, експедитивношћу, професионализмом, разумијевањем, ажурношћу и квалитетом пружених услуга.
- Као једна од највећих установа Републике Српске и својеврсни сервис грађана, имамо задатак да на најбољи и најефикаснији начин пружимо услуге из оквира наше надлежности - рекао је Милић.
Он је истакао да су посебно поносни на поступке остваривања права, за шта је у просјеку потребно свега двадесетак дана, што је три пута краће од законом прописаних 60 дана.
- Оно што је најважније за око 294.000 корисника права јесте да се њихова примања, односно пензије, редовно исплаћују у првих 10 дана текућег мјесеца за претходни, да су редовно годишње усклађене за 6,25 одсто у јануару, а потом и са три одсто ванредно од августа - нагласио је Милић.
Он је додао да је са посљедњим усклађивањем од августа то било 23. усклађивање у посљедњих 12 година, а постојало је девет редовних и 14 ванредних усклађивања.
- У том периоду пензије су расле нешто брже од просјечне плате, односно 76,3 одсто номинално, а стварно или ефективно 109,2 одсто. Годину иза нас обиљежио је највећи буџет до сада у износу од 1,99 милијарди КМ. Највише ја запримљено захтјева за остваривање права на пензију, и то више од 29.000, затим осталих захтјева више од 80.000 и све то ријешено је у 99 одсто случајева - истакао је Милић.
Закључно са 25. децембром, наплаћено је 1,68 милијарди КМ по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање од планираних 1,84 милијарде КМ до краја године, а органи вјештачења оцијенили су готово 8.000 осигураника који су поднијели захтјев за остваривање права на инвалидску пензију.
Као и у претходних осам година и током ове године, нагласио је Милић, Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске дала је девети пут заредом позитиван извјештај без иједне препоруке или скретања пажње, што до сада није пошло за руком ниједној установи.
