Ковачевић: Наставићемо да егзистирамо на вољи српског народа

АТВ

27.12.2025

19:37

Ковачевић: Наставићемо да егзистирамо на вољи српског народа
СНСД егзистира на вољи српског народа и грађана Републике Српске, чији је избор увијек био и остаће, док од Централне изборне комисије /ЦИК/, Суда и Тужилаштва БиХ нема никаква позитивна очекивања, поручио је портпарол ове странке Радован Ковачевић.

Ковачевић је навео да је њихов главни налогодавац Кристијан Шмит, а савезници опозиција из Републике Српске.

- Жао нам је што постоје људи из Републике Српске који су дио једне такве завјере и који су спремни да се руши изборна воља народа из Републике Српске - рекао је Ковачевић за АТВ поводом улагања жалбе на одлуку ЦИК-а о поништавању избора за предсједника Републике на 136 бирачких мјеста.

Он је подсјетио да су грађани Српске изабрали предсједника Републике Српске још 2022. године, односно Милорада Додика, а да га је окупациони владар Шмит ставио у позицију да бира између њега или народа и Устава Српске.

- Додик је поштовао свој народ и Устав, штитио је интересе Српске и њених грађана. Онда је Шмит наметнуо закон, дао налог Суду и Тужилаштву који су га прогањали и отели му мандат. Народ је опет изашао на изборе и изабрао кандидата СНСД-а Синишу Карана који је побиједио са разликом већом од 10.000 гласова - рекао је Ковачевић.

Он је додао да су сада поништили изборе на 136 бирачких мјеста да би довели у вођство кандидата који није избор народа Републике Српске.

- То су ставри са којима се ми у Српској суочавамо. Увијек смо побјеђивали на основу воље народа и побјеђиваћемо и даље. Њихов циљ је да се ми уморимо и кажемо – ево нећемо. Али гласаћемо онолико пута колико буде потребно да схвате да само народ Републике Српске може да бира - истакао је Ковачевић.

Он вјерује да ће народ препознати да је ово само још један у низу напада на његову вољу и Републику Српску.

- Вјерујем да ће народ поново изабрати себе и заштиту својих права, тако што ће у још већем броју изаћи и гласати за Синишу Карана - рекао је Ковачевић.

Он је додао да није познато када би могли бити поновљени избори на спорним бирачким мјестима, те упитао како је могуће да су спорна само бирачка мјеста гдје је побједио Каран.

Сматра и да је циљ цијеле ове приче потпуна дестабилизација Републике Српске.

- Желе да задржавају у неком вакуму у којем не знамо да ли ће предсједник Републике бити изабран, све што буду могли урадиће да тај предсједник буде мимо онога што је воља народа у Српској, да сруше легитимитет Владе, да наметнути предсједник распусти Народну скупштину и да Република Српска буде у хаосу - указао је Ковачевић.

Он је нагласио да је Република Српска увијек имала институционалну стабилност, да су институције увијек на вријеме биле формиране, а највижнији документи усвајани.

- Планирамо у сљедећој години да имамо један нови економски замах, да улажемо у инвестиције, у инфраструктуру и све оно што је битно за грађане, више од четири милијарде КМ. Замислите сада када све то неко заустави, када не можете да повећавате плате, пензије. То је све дио сценарија за Републику Српску, али неће им проћи - истакао је Ковачевић.

Он је поновио да СНСД очекује убједљиву побједу.

Ковачевић је навео да је СНСД увијек побјеђивао у Лакташима, гдје прошле године на локалним изборима опозиција није имала ни кандидата, да је освојио градоначелничке позиције и у Добоју и Зворнику, а да се сада доводи у питање побједа Карана у тим локалним заједницама.

- Циљали су искључиво мјеста гдје је наш кандидат остварио највећу разлику не би ли је поништили и довели у некакву предност онога који није избор народа - рекао је Ковачевић.

Он је закључио да Република Српска не смије да се умори од побјеђивања и да упркос проблемима и тешкоћама због напада и притисака мора да остане на свом курсу који се односи на повећање борачког додатка, инвалиднина, плата, пензија и подизања животног стандарда и квалитета живота грађана.

Радован Ковачевић

