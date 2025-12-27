Logo
Медведев писао Додику: Српска поуздан партнер и пријатељ Русије, супротстављате се непријатељском притиску

АТВ

27.12.2025

08:59

Медведев писао Додику: Српска поуздан партнер и пријатељ Русије, супротстављате се непријатељском притиску

Република Српска се досљедно супротстављала непријатељском спољном притиску, остајући поуздан партнер и пријатељ за Руску Федерацију, рекао је предсједник Јединствене Русије Дмитриј Медведев у честитки коју је упутио Милораду Додику.

Године 2025. Република Српска се досљедно супротстављала непријатељском спољном притиску, остајући поуздан партнер и пријатељ за Руску Федерацију. Заједничке духовне и моралне вриједности, узајамно поштовање и спремност на сарадњу у циљу обезбјеђења регионалне сигурности и стабилности чврсто повезују наше народе, рекао је Медведев.

dodik putin

Република Српска

Путин честитао Додику Нову годину и Божић

Он је Додик честитао Нову годину и Божић, те пожелио здравље, успјех и благостање.

"Убјеђени смо да ће конструктиван дијалог између Сверуске политичке партије "Јединствена Русија" и СНСД и даље давати значајан допринос јачању билатералне сарадње у више праваца. Желим Вам, поштовани господине Додик, добро здравље, успјех и благостање", навео је Медведев.

Милорад Додик

Дмитриј Медведев

