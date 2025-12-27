Медведев писао Додику: Српска поуздан партнер и пријатељ Русије, супротстављате се непријатељском притиску

Извор:
АТВ
27.12.2025
08:59
Коментари:5
Република Српска се досљедно супротстављала непријатељском спољном притиску, остајући поуздан партнер и пријатељ за Руску Федерацију, рекао је предсједник Јединствене Русије Дмитриј Медведев у честитки коју је упутио Милораду Додику.
Године 2025. Република Српска се досљедно супротстављала непријатељском спољном притиску, остајући поуздан партнер и пријатељ за Руску Федерацију. Заједничке духовне и моралне вриједности, узајамно поштовање и спремност на сарадњу у циљу обезбјеђења регионалне сигурности и стабилности чврсто повезују наше народе, рекао је Медведев.
Република Српска
Путин честитао Додику Нову годину и Божић
Он је Додик честитао Нову годину и Божић, те пожелио здравље, успјех и благостање.
"Убјеђени смо да ће конструктиван дијалог између Сверуске политичке партије "Јединствена Русија" и СНСД и даље давати значајан допринос јачању билатералне сарадње у више праваца. Желим Вам, поштовани господине Додик, добро здравље, успјех и благостање", навео је Медведев.
Хвала предсједнику странке Јединствена Русија Дмитрију Медведеву на честиткама поводом Нове године. pic.twitter.com/YAmFGnZFQJ— Милорад Додик (@MiloradDodik) December 27, 2025
Најновије
Најчитаније
13
08
13
02
12
59
12
53
12
47
Тренутно на програму