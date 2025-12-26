Штркић: Важна је подршка система

Извор:
СРНА
26.12.2025
22:07
Коментари:0
Оснивање центара за специјалистичке социјалне услуге за дјецу и омладину са сметњама у развоју пуно ће значити за дјецу, али и за родитеље, јер неће више морати да лутају по институцијама тражећи адекватну помоћ, изјавила је Срни Данијела Штркић, мајка десетогодишњег дјечака који болује од туберозне склерозе.
"Увијек је присутно питање шта ће бити са нашом дјецом када ми не будемо могли да бринемо о њима. Надам се ће формирање оваквог центра, у којем ће радити стручњаци, представљати значајан помак у олакшавању живота ове дјеце на првом мјесту, али и њихових породица", рекла је Штркићева.
Она је истакла да родитељи дјеце са сметњама у развоју желе нормалан социјални живот, а одлазак на посао им је луксуз.
Република Српска
Минић: Имали смо захтјев да се износ повећа, то ћемо и учинити
"Имамо подршку породице, али шта је са онима који је немају? Зато је подршка система важна. Срећна сам јер видим помак у овом систему, срећна сам због дјеце", рекла је Штркићева.
Она је поручила родитељима, који немају снаге да се суоче са проблемом, да болест није срамота.
"Причајте о томе и реагујте чим видите, осјетите да вашем дјетету треба помоћ", рекла је Штркићева на донаторској вечери "С љубављу храбрим срцима".
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Регион
2 ч0
Србија
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Најновије
Најчитаније
22
46
22
37
22
24
22
07
22
01
Тренутно на програму