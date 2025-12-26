Logo
Штркић: Важна је подршка система

СРНА

26.12.2025

22:07

Штркић: Важна је подршка система
Фото: АТВ

Оснивање центара за специјалистичке социјалне услуге за дјецу и омладину са сметњама у развоју пуно ће значити за дјецу, али и за родитеље, јер неће више морати да лутају по институцијама тражећи адекватну помоћ, изјавила је Срни Данијела Штркић, мајка десетогодишњег дјечака који болује од туберозне склерозе.

"Увијек је присутно питање шта ће бити са нашом дјецом када ми не будемо могли да бринемо о њима. Надам се ће формирање оваквог центра, у којем ће радити стручњаци, представљати значајан помак у олакшавању живота ове дјеце на првом мјесту, али и њихових породица", рекла је Штркићева.

Она је истакла да родитељи дјеце са сметњама у развоју желе нормалан социјални живот, а одлазак на посао им је луксуз.

Саво Минић

Република Српска

Минић: Имали смо захтјев да се износ повећа, то ћемо и учинити

"Имамо подршку породице, али шта је са онима који је немају? Зато је подршка система важна. Срећна сам јер видим помак у овом систему, срећна сам због дјеце", рекла је Штркићева.

Она је поручила родитељима, који немају снаге да се суоче са проблемом, да болест није срамота.

"Причајте о томе и реагујте чим видите, осјетите да вашем дјетету треба помоћ", рекла је Штркићева на донаторској вечери "С љубављу храбрим срцима".

humanitarni broj 1411

S ljubavlju hrabrim srcima

